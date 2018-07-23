В Україні заборонили розчин для ін’єкцій та етиловий спирт

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила використання розчину для ін’єкцій та інфузій, а також етиловий спирт.

Про це інформує Держлікслужба.

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Мова йде про розчин для інфузій (введення розчинів) "Натрію Хлорид" 9 мг/мл по 400 мл, серії АА 1678/1-1, українського виробництва ТОВ "Юрія-Фарм". Заборону встановили через випадки непередбачених побічних реакцій (групова реакція) при застосуванні.

Під постійну заборону потрапив розчин для ін'єкцій "Актемра", який виготовляла Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія. Таке рішення прийняли через порушення вимог законодавства – термін придатності лікарського засобу зазначений на упаковуванні.



В Україні заборонили "Натрію Хлорид" та "Спирт Етиловий"

Держлікслужба заборонила також "Спирт Етиловий" 70% виробництва "Укрспирт", Україна через невідповідність вимогам до реєстраційного посвідчення.

Під заборону потрапив "Ультравіст 370", розчин для інфузій, який виготовляє Байєр Фарма АГ, Німеччина.

Заборонили також розповсюдження та застосування таблеток від есенціальної гіпертензії "Амлосартан" серій 10118, 11117, 10118 ПАТ "Фармак", Україна. Держлікслужба зняла з продажу таблетки від артеріальної гіпертензії "Корсар" серій 082717, 105118, 379516, 083717, 098816, 434516, 455417. Ліки виробляли на ПАТ "Фармак", Україна. Рішення прийняли через те, що ліки містять заборонений порошок "Валсартан".



В Україні заборонили "Корсар"

Нагадаємо, що в Україні встановили тимчасову заборону на застосування та реалізацію таблеток "Ентеросгель ЕкстраКапс" для лікування отруєнь та виведення токсинів з організму.



Під заборону також потрапили льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом" серії DG546.