16:20
23 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
24°C 16°C
  • вівторок
    24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Медицина

В Україні заборонили розчин для ін’єкцій та етиловий спирт

1597 Читать новость на русском
В Україні заборонили "Натрію Хлорид" та "Спирт Етиловий"
В Україні заборонили "Натрію Хлорид" та "Спирт Етиловий" / terve.fi

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила використання розчину для ін’єкцій та інфузій, а також етиловий спирт.

Про це інформує Держлікслужба.

Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні

Мова йде про розчин для інфузій (введення розчинів) "Натрію Хлорид" 9 мг/мл по 400 мл, серії АА 1678/1-1, українського виробництва ТОВ "Юрія-Фарм". Заборону встановили через випадки непередбачених побічних реакцій (групова реакція) при застосуванні.

Під постійну заборону потрапив розчин для ін'єкцій "Актемра", який виготовляла Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія. Таке рішення прийняли через порушення вимог законодавства – термін придатності лікарського засобу зазначений на упаковуванні.

В Україні заборонили
В Україні заборонили "Натрію Хлорид" та "Спирт Етиловий"

Держлікслужба заборонила також "Спирт Етиловий" 70% виробництва "Укрспирт", Україна через невідповідність вимогам до реєстраційного посвідчення.

Під заборону потрапив "Ультравіст 370", розчин для інфузій, який виготовляє Байєр Фарма АГ, Німеччина.

Заборонили також розповсюдження та застосування таблеток від есенціальної гіпертензії "Амлосартан" серій 10118, 11117, 10118 ПАТ "Фармак", Україна. Держлікслужба зняла з продажу таблетки від артеріальної гіпертензії "Корсар" серій 082717, 105118, 379516, 083717, 098816, 434516, 455417. Ліки виробляли на ПАТ "Фармак", Україна. Рішення прийняли через те, що ліки містять заборонений порошок "Валсартан".

В Україні заборонили
В Україні заборонили "Корсар"

Нагадаємо, що в Україні встановили тимчасову заборону на застосування та реалізацію таблеток "Ентеросгель ЕкстраКапс" для лікування отруєнь та виведення токсинів з організму. 

Під заборону також потрапили льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом" серії DG546.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Медицина Ліки
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Популярного діагнозу не існує, – Супрун розвінчала ще один міф
 10 травня , 09:32
Вбивця №1, – Супрун назвала найнебезпечніше захворювання
 14 квітня , 12:23
Вчені розповіли, як сивина пов'язана з імунітетом людини
 9 травня , 15:23
У Франківську підприємливий "клан лікарів" звів приватну клініку замість центру реабілітації
 8 травня , 00:32
У Хмельницькому різко підскочила кількість хворих на сальмонельоз
 22 червня , 18:21
Вчені відкрили небезпечний штам палички, яки викликає галюцинації і слабоумство
 30 травня , 19:31
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук