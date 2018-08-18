В Україні заборонили таблетки проти тромбів

В Україні заборонили продаж, зберігання та застосування лікарського засобу "Тромбо ААС". Причиною цієї заборони стала невідповідність медичних зразків українському законодавству.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

"Заборонити реалізацію, зберігання та застосування "Тромбо ААС" 100 міліграмів, таблетки вкриті плівковою оболонкою, кишковорозчинні, по 100 міліграмів №30 у блістерах, серії 8С251А через невідповідність медичних зразків українському законодавству", – мовиться в тексті документа.

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Відтак, через заборону медпрепарату всі аптеки України повинні знищити його або повернути виробникові.

Що таке "Тромбо ААС"? Таблетки, які хворі на стенокардію вживають для зменшення ризику інфаркту міокарда, вживають задля профілактики рецидивів після інфаркту міокарда, профілактики тромбозу після судинної операції, зокрема після операції коронарного шунтування, вторинної профілактики транзиторних ішемічних атак та апоплексії, профілактики серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з цукровим діабетом та високим ризиком серцево-судинних захворювань.