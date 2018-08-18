10:21
18 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 17°C
  • неділя
    27°C 19°C
  • понеділок
    28°C 20°C
  • вівторок
    28°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін показав росіянам "своє оте". Мистецтво вибору
Вєсті Кремля
22:00, 17 серпня
Вєсті.UA. Брудні танці Марченко. Батл між НАБУ і САП
Вєсті.UA
20:13, 17 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ

В Україні заборонили таблетки проти тромбів

805 Читать новость на русском
В Україні заборонили "Тромбо ААС"
В Україні заборонили "Тромбо ААС" / Zagranitsa.com

В Україні заборонили продаж, зберігання та застосування лікарського засобу "Тромбо ААС". Причиною цієї заборони стала невідповідність медичних зразків українському законодавству.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

"Заборонити реалізацію, зберігання та застосування "Тромбо ААС" 100 міліграмів, таблетки вкриті плівковою оболонкою, кишковорозчинні, по 100 міліграмів №30 у блістерах, серії 8С251А через невідповідність медичних зразків українському законодавству", – мовиться в тексті документа.

Читайте також: Ліки, на які скасували заборону в Україні: перелік

Відтак, через заборону медпрепарату всі аптеки України повинні знищити його або повернути виробникові.

Що таке "Тромбо ААС"? Таблетки, які хворі на стенокардію вживають для зменшення ризику інфаркту міокарда, вживають задля профілактики рецидивів після інфаркту міокарда, профілактики тромбозу після судинної операції, зокрема після операції коронарного шунтування, вторинної профілактики транзиторних ішемічних атак та апоплексії, профілактики серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з цукровим діабетом та високим ризиком серцево-судинних захворювань.

Теги: Новини України Здоров'я Медицина Ліки
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Подорожі Україною: неймовірні місця Вінничини, від яких перехоплює подих
сьогодні, 10:02 Подорожі Україною: неймовірні місця Вінничини, від яких перехоплює подих
Ірина Вихрущ
Смотреть было невозможно: как в "ЛНР" устроили "суд" над украинской властью
сьогодні, 08:38 Смотреть было невозможно: как в "ЛНР" устроили "суд" над украинской властью
Ольга Черненко
Вляпались: Кремль совершил непростительную ошибку
17 серпня, 22:00 Вляпались: Кремль совершил непростительную ошибку
Блог Соцмережі
Амулеты из детей: о чем говорят ритуальные убийства в Малави
17 серпня, 21:00 Амулеты из детей: о чем говорят ритуальные убийства в Малави
Іван Яковина
Чому суддю-викривача Гольник не пускають до Антикорупційного суду
17 серпня, 21:00 Чому суддю-викривача Гольник не пускають до Антикорупційного суду
Роман Маселко
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Заступника начальника Львівської митниці затримали з хабарем
 1 лютого 2011 , 19:39
Воротар збірної України отримав прикру травму перед матчем з Ісландією
 24 серпня 2016 , 14:27
Роналду назвав свого наступника в "Реалі" та збірній Португалії
 14 березня 2017 , 18:35
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук