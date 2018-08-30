В Україні заборонили вакцину від небезпечної хвороби

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на вакцину проти дифтерії та інших захворювань "Пентаксим" через порушення вимог законодавства України.

Таке рішення відомство ухвалило у четвер, 30 серпня.

Лікарський засіб "Пентаксим", вакцина для профілактики дифтерії, стовбняка, коклюшу, поліомієліту та інших інфекцій виробництва "Санофі Пастер С.А.".

Постійна заборона введена через маркування на іноземній мові (російська), що порушує вимоги законодавства України.

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Під тимчасову заборону потрапила вода для ін'єкцій, серія №81009003, розчинник для парентерального застосування по 2 мл в ампулі; по 10 або 100 ампул у пачці; по 5 мл в ампулі; по 10 або 100 ампул у пачці; по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери у пачці; по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери Приватного акціонерного товариства "Лекхім - Харків", Україна.

Тимчасова заборона введена через непередбачену побічну реакцію при застосуванні.

Що таке дифтерія?Це гостра інфекційна хвороба. Переважно вона вражає органи серцево-судинної, дихальної та нервової систем, а також надниркових залоз. На місці, яке вражає інфекція, виникає запальний процес з фібринозним нальотом.

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