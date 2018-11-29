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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      В Україні заборонили відомі ліки від здуття

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      В Україні заборонили одну з серій "Еспумізану"
      В Україні заборонили одну з серій "Еспумізану" / roswellpark.org

      Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на одну серію препарату "Еспумізану".

      Таке рішення прийняли у середу, 28 листопада.

      Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні

      Під заборону потрапили краплі оральні, емульсія, 40 мг/мл, по 30 мл у флаконі з крапельницею-вставкою та пробкою; по 1 флакону в картонній коробці "Еспумізан L " серії 82031.

      Виробником ліків є БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина. Встановили заборону на підставі негативного Висновку про якість ввезеного в Україну лікарського засобу (наявності в зразках вказаної серії лікарського засобу білих включень).

      Ліки застосовують для лікування порушень з боку травного тракту, пов’язаних із накопиченням газів, наприклад, при метеоризмі, при коліках у немовлят.

      Держлікслужба також скасувала заборону на "Натрію хлорид" розчин для інфузій, 9 мг/мл по 200 мл у пляшках серії АА2618/1-1.  Виробником ліків є ТОВ "Юрія-Фарм", Україна. Препарат заборонили 19 вересня через непередбачувані побічні реакції при застосуванні цієї серії.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Ліки Шлунково-кишковий тракт
      Джерело: Здоров'я 24
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