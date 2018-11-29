В Україні заборонили відомі ліки від здуття

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на одну серію препарату "Еспумізану".

Таке рішення прийняли у середу, 28 листопада.

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Під заборону потрапили краплі оральні, емульсія, 40 мг/мл, по 30 мл у флаконі з крапельницею-вставкою та пробкою; по 1 флакону в картонній коробці "Еспумізан L " серії 82031.

Виробником ліків є БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина. Встановили заборону на підставі негативного Висновку про якість ввезеного в Україну лікарського засобу (наявності в зразках вказаної серії лікарського засобу білих включень).

Ліки застосовують для лікування порушень з боку травного тракту, пов’язаних із накопиченням газів, наприклад, при метеоризмі, при коліках у немовлят.

Держлікслужба також скасувала заборону на "Натрію хлорид" розчин для інфузій, 9 мг/мл по 200 мл у пляшках серії АА2618/1-1. Виробником ліків є ТОВ "Юрія-Фарм", Україна. Препарат заборонили 19 вересня через непередбачувані побічні реакції при застосуванні цієї серії.

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