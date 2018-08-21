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В Україні заборонили відомий антисептик

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В Україні заборонили "Етанол 96"
В Україні заборонили "Етанол 96" / livestrong.com/

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на антисептик "Етанол 96".

Про це інформує прес-служба відомства.

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Мова йде про "Етанол 96", розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах.

Постійну заборону з понеділка, 20 серпня, встановили на серію 010218 встановили через фальсифікування розчину: серія містилася з 3,5 тисячі флаконів, а у фальсифікованому сертифікаті виробника зазначено понад 93,5 тисячі.

В Україні заборонили
В Україні заборонили "Етанол 96"

Виробник препарату ПП "Кілафф", Україна. Реєстраційне посвідчення "Етанолу 96" – UA/10875/01/01.

Зазначимо, що препарат застосовується для дезінфекції шкіри рук.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Медицина
Джерело: 24 Канал
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