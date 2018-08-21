В Україні заборонили відомий антисептик
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на антисептик "Етанол 96".
Про це інформує прес-служба відомства.
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Мова йде про "Етанол 96", розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах.
Постійну заборону з понеділка, 20 серпня, встановили на серію 010218 встановили через фальсифікування розчину: серія містилася з 3,5 тисячі флаконів, а у фальсифікованому сертифікаті виробника зазначено понад 93,5 тисячі.
В Україні заборонили "Етанол 96"
Виробник препарату ПП "Кілафф", Україна. Реєстраційне посвідчення "Етанолу 96" – UA/10875/01/01.
Зазначимо, що препарат застосовується для дезінфекції шкіри рук.
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