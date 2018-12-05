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      В Україні заборонили відомий дезінфікуючий засіб

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      Дезінфікуючий засіб для рук
      Дезінфікуючий засіб для рук / Фото з соцмереж

      Державна служба з лікарських засобів заборонила реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Біосепт", розчин для зовнішнього застосування 96%.

      Відповідне розпорядження оприлюднене на сайті Держлікслужби.

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      "Біосепт" заборонили на підставі невідповідності вимогам методів контролю якості за показником "Оптична густина".

      "Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, доручили невідкладно після одержання даного розпорядження перевірити наявність серії 010118 лікарського засобу "Біосепт" і при виявленні зразків цього лікарського засобу вжити заходи щодо вилучення його з обігу шляхом знищення або повернення постачальнику (виробнику)", – йдеться у повідомленні відомства.


      "Біосепт" заборонили в Україні

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      Теги: Здоров'я Медицина Лікування Ліки
      Джерело: Здоров'я 24
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