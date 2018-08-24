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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

В Україні заборонили відомий спрей від нежитю

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В Україні заборонили "Назо-спрей"
В Україні заборонили "Назо-спрей" / ctsinuscenter.com

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на назальний спрей від нежитю, а також розчин для ін’єкцій та антисептик.

Таке рішення відомство ухвалило у четвер, 23 серпня.

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Мова йде про спрей назальний "Назо-спрей" виробництва серії 01711117. Під заборону попали всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії: ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", Україна; всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії: ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна.

Тимчасову заборону встановили через невідповідність вимогам документації реєстраційного посвідчення.

В Україні заборонили
В Україні заборонили "Назо-спрей"

Держлікслужба встановила тимчасову заборону на антисептичний та дезінфекційний засіб "Біосепт". Мова йде про серію 051217 виробництва ПАТ "Біолік", Україна, Вінницька обл., м. Ладижин.

Під постійну заборону потрапив розчин для ін'єкцій "Ренальган-Біолік" всіх серій виробництва ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна. Держлікслужба ухвалила рішення про визнання недійсним реєстраційного посвідчення UA/12131/01/01.

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Теги: Здоров'я Медицина Ліки
Джерело: 24 Канал
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