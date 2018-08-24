В Україні заборонили відомий спрей від нежитю

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на назальний спрей від нежитю, а також розчин для ін’єкцій та антисептик.

Таке рішення відомство ухвалило у четвер, 23 серпня. Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні Мова йде про спрей назальний "Назо-спрей" виробництва серії 01711117. Під заборону попали всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії: ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", Україна; всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії: ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна. Тимчасову заборону встановили через невідповідність вимогам документації реєстраційного посвідчення.

В Україні заборонили "Назо-спрей" Держлікслужба встановила тимчасову заборону на антисептичний та дезінфекційний засіб "Біосепт". Мова йде про серію 051217 виробництва ПАТ "Біолік", Україна, Вінницька обл., м. Ладижин. Під постійну заборону потрапив розчин для ін'єкцій "Ренальган-Біолік" всіх серій виробництва ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна. Держлікслужба ухвалила рішення про визнання недійсним реєстраційного посвідчення UA/12131/01/01. Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.