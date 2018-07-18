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В Україні заборонили виплати винагород менеджерам державних компаній

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В Україні заборонили виплати бонусів та винагород менеджерам державних компаній
В Україні заборонили виплати бонусів та винагород менеджерам державних компаній / Фото з відкритих джерел

В Україні заборонили виплати бонусів та винагород менеджерам державних компаній. Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів України.

Рішення представив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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Він наголосив, що зарплати менеджерів мають бути достойними, але "жадібність і фантастичні цифри бонусів" сприймати і підтримувати не можна, пише прес-служба уряду.

"Треба розуміти, що власником держкомпаній є український народ", – підкреслив Гройсман.

В цьому питанні треба поставити крапку. Я поважаю незалежність корпоративного управління і наглядових рад, але пропоную сприймати реальність,
– додав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром"доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.

Згодом стало відомо, що за такий успіх наглядова рада компанії ухвалила рішення про виплату премії усім дотичним до перемоги вигляді 1% від виграної суми.
 

Теги: Новини України Гроші Нафтогаз Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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