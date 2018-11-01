В Україні зафіксовано загрозливе зростання захворюваності на кір, – МОЗ

Лише за останній тиждень на кір в Україні захворіли 1319 людей, а з початку року – понад 35 тисяч.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я України.

"Найвищі показники захворюваності і смертності від кору фіксуються в тих областях, де найменше вакцинованих дітей і дорослих", – додали у відомстві.

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У міністерстві наголошують, щоб українці не зволікали і провели вакцинацію собі і дітям, аби вберегтись від кору та знизити смертність від ускладнень. Вакцин достатньо – наявні понад 713 тисяч доз вакцини.

Переважна більшість європейців мають усі щеплення КПК за календарем, тож у 42 з 53 країн Європи вдалося зупинити поширення кору. Проблемними залишаються ті країни, де рівень охоплення щепленнями недостатній. На жаль, серед цих країн є і Україна,

– зазначили у МОЗ.

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Зупинити спалах кору може колективний імунітет – коли не менше 95% українців будуть вакцинованими, тоді захворювання піде на спад.

Кір - що це? Це небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків проти якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смерті. Діти і дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

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