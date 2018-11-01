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      В Україні зафіксовано загрозливе зростання захворюваності на кір, – МОЗ

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      В Україні зафіксовано загрозливе зростання захворюваності на кір
      В Україні зафіксовано загрозливе зростання захворюваності на кір / ru.tsn.ua

      Лише за останній тиждень на кір в Україні захворіли 1319 людей, а з початку року – понад 35 тисяч.

      Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я України.

      "Найвищі показники захворюваності і смертності від кору фіксуються в тих областях, де найменше вакцинованих дітей і дорослих", – додали у відомстві.

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      У міністерстві наголошують, щоб українці не зволікали і провели вакцинацію собі і дітям, аби вберегтись від кору та знизити смертність від ускладнень. Вакцин достатньо – наявні понад 713 тисяч доз вакцини.

      Переважна більшість європейців мають усі щеплення КПК за календарем, тож у 42 з 53 країн Європи вдалося зупинити поширення кору. Проблемними залишаються ті країни, де рівень охоплення щепленнями недостатній. На жаль, серед цих країн є і Україна,
      – зазначили у МОЗ.

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      Зупинити спалах кору може колективний імунітет – коли не менше 95% українців будуть вакцинованими, тоді захворювання піде на спад.

       
      Кір - що це?
      Це небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків проти якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смерті. Діти і дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новини України Здоров'я Медицина Кір Міністерство охорони здоров’я Вакцина Лікування
      Джерело: 24 Канал
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