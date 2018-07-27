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В Україні зафіксували новий випадок ботулізму

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Ботулізм в Україні: на Харківщині зафіксували черговий випадок
Ботулізм в Україні: на Харківщині зафіксували черговий випадок / nachrichten.at

У Харківській області зафіксували черговий випадок ботулізму – захворіла жінка.

Про це інформує заступник голови Харківської обладміністрації Михайло Черняк на сторінці в Facebook.

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32-річна жінка поступила до лікарні на п’ятий день отруєння. А у середу, 25 липня, їй ввели сироватку.

Наразі стан потерпілої середньої тяжкості.

За даними заступника голови, жінка вживала рибу.

До слова, нещодавно на Херсонщині трапився випадок ботулізму – пацієнту вчасно ввели протиботуліністичну сироватку і наразі його стан стабільний.

Що таке ботулізм? Це хвороба, яка виникає через отруєння токсинами бактерій ботулізму і характеризується важким ураженням центральної і вегетативної нервової системи.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

 

Теги: Лікування Здоров'я Ботулізм
Джерело: 24 Канал
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