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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      В Україні зафіксували випадок небезпечної африканської хвороби

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      В Харкові зафіксували випадок малярії
      В Харкові зафіксували випадок малярії / etcetera.media

      16 грудня зареєстрували завізний випадок малярії у студентки, яка прибула на навчання до вищого навчального закладу Харкова із Республіки Камерун.

      Про це повідомляє Харківський обласний лабораторний центр.

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      У відомстві зазначили, що дівчини почала скаржитись на високу температуру, слабкість, головний біль, біль в області грудної клітини ще 9 грудня. 

       
      Малярія або "болотяна лихоманка" – що це?
      Це інфекційне захворювання, яке передається людині при укусах так званих "малярійних комарів". 80-90% пацієнтів, які підхопили тропічну малярію, помирають.

      Дівчина звернулася за медичною допомогою 15 грудня до швидкої медичної допомоги, її доставили до комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна клінічна інфекційна лікарня" та госпіталізована з діагнозом "малярія", де у ході клінічного дообстеження діагноз підтверджено.

       
      Малярія – симптоми
      Лихоманка;
      Озноб; 
      Головний біль;
      Спленомегалія та гепатомегалія (збільшенням розмірів селезінки та печінки);
      Сильне потовиділення; 
      Діарея;
      Ломота в суглобах; 
      Підвищення температури тіла;
      Анемія; 
      Нудота, блювання.

      Зазначається, що за поточний період року в Харківській області зареєстровано 11 випадок малярії.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Лікування Здоров'я Медицина Новини Харкова Інфекція
      Джерело: Здоров'я 24
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