В Україні зафіксували випадок небезпечної африканської хвороби
16 грудня зареєстрували завізний випадок малярії у студентки, яка прибула на навчання до вищого навчального закладу Харкова із Республіки Камерун.
Про це повідомляє Харківський обласний лабораторний центр.
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У відомстві зазначили, що дівчини почала скаржитись на високу температуру, слабкість, головний біль, біль в області грудної клітини ще 9 грудня.
Дівчина звернулася за медичною допомогою 15 грудня до швидкої медичної допомоги, її доставили до комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна клінічна інфекційна лікарня" та госпіталізована з діагнозом "малярія", де у ході клінічного дообстеження діагноз підтверджено.
Озноб;
Спленомегалія та гепатомегалія (збільшенням розмірів селезінки та печінки);
Сильне потовиділення;
Діарея;
Ломота в суглобах;
Підвищення температури тіла;
Анемія;
Нудота, блювання.
Зазначається, що за поточний період року в Харківській області зареєстровано 11 випадок малярії.
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