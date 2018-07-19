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В Україні зафіксували вже четвертий випадок дифтерії: як вберегтися від захворювання

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В Україні підтвердили вже четвертий випадок захворювання на дифтерію. Ця гостра інфекційна недуга вклала на лікарняні ліжка тільки цього тижня відразу чотирьох людей.

Зафіксована недуга на Чернігівщині. Усі хворі – родичі хлопчика, якого вже кілька днів лікують від цієї недуги.

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До цього батьки 5 днів намагались самостійно лікувати 11-річного сина, бо думали, що у нього застуда чи грип. Втім, хлопчику лише гіршало, тому вирішили звернутись до медиків. Ті поставили діагноз – дифтерія.

Враховуючи всю симптоматику, яка була у дитинки, йому безпосередньо в умовах лікарні було введено "Атитоксин". Було прийнято рішення госпіталізувати до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні. І медична допомога надається в умовах реанімаційного відділення,
– сказав начальник управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА Павло Гармаш.

За кілька днів із такими ж симптомами до лікарень потрапила вся сім'я хлопчика: мати, батько та ще двоє дітей.

Дифтерія - це інфекція, що вражає горло та дихальні шляхи, токсично, повільно вбиває серцево-судинну й нервову системи, "давить" на нирки. Починається вона, як звичайна ангіна: висока температура, загальна слабкість, наліт у горлі та труднощі при диханні.

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Сирійська хвороба, єгипетська недуга, задушлива інфекція упродовж тисячоліть дифтерія тероризувала країни Сходу та Європи. Наслідки тоді у більшості випадків були летальні. У сучасному світі із нею борються з допомогою вакцини та антидоту.

Щеплення - єдиний спосіб запобігти хворобі, а майже половина дітей в Україні не вакциновані. Тож випадок у Чернігові стривожив лікарів інших областей.

Якщо в іншому регіоні України з'явився цей випадок, це є серйозним сигналом, тому що сьогодні передача інфекцій відбувається дуже легко. Тобто ми мігруємо з одного регіону в інший, з однієї країни в іншу,
– зазначила експерт із дитячої імунології Львівщини Лариса Костюченко.

За словами медиків, найпотужніша епідемія дифтерії в Україні була наприкінці 90-х років.

Ми подібну ситуацію мали в кінці 80-х років. Тоді теж була дуже потужна антивакцинальна пропаганда, люди відмовлялися від щеплення, і це привело до того, що всередині 90-х років в Україні була дуже велика епідемія.Тоді захворіло близько 20 тисяч людей. І біля 700 людей, на жаль, ми втратили,
– прокоментував заступник директора Львівського лабораторного центру Олег Когут.

Вакцина проти дифтерії захищає також від коклюшу, правцю, поліомієліту, гемофільної інфекції та гепатиту. У календарі таких щеплень обов'язково має бути кілька.

В нормі вакцинація дітей повинна бути у два, чотири і шість місяців, і ревакцинація у вісімнадцять місяців. Дорослим для того, щоб підтримувати рівень антитіл на достатньому рівні, така вакцинація проводиться кожні десять років, – запевнила експерт з вакцинопрофілактики Львівщини Наталя Гончар.

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Якщо ж вакцинацію вчасно не провели, а дифтерію діагностували, то застосовують антидот. В Україні його у рамках гуманітарної програми привезли з Індії.

Міністерство охорони здоров'я в травні-місяці розподілило в регіони вісімсот доз сироваток, на даний час використано 20 флаконів, 780 доз сироватки зараз перебувають у регіонах. Це достатньо для того, щоб відреагувати на надзвичайну ситуацію, яка раптом може трапитися., – розповів голова Центру громадського здоров'я МОЗ України Володимир Курпіта.

Вакцини для запобігання інфекції в Україні теж вистачає, близько двох мільйонів доз для дітей та п'ять мільйонів для дорослих. Убезпечити себе від дифтерії можна безкоштовно у будь-якій поліклініці.

Теги: Новини України Здоров'я Лікування Інфекція Новини Черкас
Джерело: 24 канал
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