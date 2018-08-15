В Україні закриють фармацевтичний завод "Біофарма"

Одноосібний акціонер приватного акціонерного товариства "Біофарма" (Київ) вирішив ліквідувати підприємство. "Біофарма" займається виробництвом імунологічних та інших лікарських засобів.

Про це свідчить повідомленні на офіційному сайті ПАТ "Біофарма".

Причиною ліквідації підприємства стало незадовільне надходження фінансових потоків від здійснення господарської діяльності. При цьому, як наголошується в повідомленні, активів компанії достатньо для розрахунку його за зобов'язаннями.

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Згідно з інформацією на сайті національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, чистий дохід компанії від реалізації продукції за 2017 рік склав усього 7 тисяч гривень. А роком раніше чистий дохід компанії склав 109 мільйонів 664 тисячі гривень. Зазначимо, що збиток компанії за 2017 рік склав 14 мільйонів 413 тисяч гривень.

До слова, 100% акцій компанії "Біофарма" належить кіпрській Niobera Investments.