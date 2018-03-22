В Україні запрацювала електронна система еHealth: як вона спростить життя українців

Завдяки електронній системі еHealth, в Україні стало можливим потрапити до лікаря без паперової картки. Пацієнти в Інтернеті реєструються, вводять свої дані і забувають про загублені чи втрачені паперові картки. Щоправда це поки лише тестовий режим програми.

Електронна система працюватиме в тестовому режимі до квітня цього року, а з 1 серпня зарплата лікарів буде залежати від кількості декларацій, зареєстрованих у системі.

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А от пацієнтам, аби отримати свій медичний онлайн-паспорт, спершу потрібно укласти договір із обраним лікарем. А потім він зареєструє вашу декларацію у системі. Таким чином держава оплачує лікарю за кожного пацієнта, а той своєю чергою може скористатися безкоштовними медичними послугами і проконсультуватися у будь-якого лікаря області.

Ця програма створена для того, щоби переходити на електронні картки. Ми можемо побачити всі дані пацієнта, і нам не потрібно розпитувати його про історію хвороби, якщо він прийшов до іншого лікаря, який його не знає,

– поділилася сімейна медсестра Ольга Апшай.

Від паперових карток поки не відмовляються. На електронні носії переходитимуть поступово, пояснюють лікарі. І додають: зможуть виписувати електронні рецепти, які не можна буде ні загубити, ні підробити.

Рецепт, виписаний у лікарні, буде доступний працівникові аптеки, і при зверненні пацієнта, при отриманні ліків рецепт буде погашений і таким чином, ми зможемо контролювати навіть ліки,

– розповів консультант з інформаційних технологій субпроекту Світового банку Дмитро Киращук.

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Електронну систему вже презентували на Волині, у Вінниці, Харкові, Полтаві, Сумах, Краматорську, Миколаєві, Білій Церкві, Кропивницькому та Києві. Наразі у eHealth зареєстровано більш ніж 700 медичних установ, 5000 лікарів та близько 30000 декларацій з пацієнтами з усієї України. Систему створюють українські ІТ-фахівці коштом міжнародних донорів – Світового банку, урядів США та Канади, Глобального Фонду та інших.