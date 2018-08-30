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В Україні запрацював електронний реєстр перевізників: що це таке і як ним користуватись

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Водій маршрутки розмовляє за кермом по телефону, порушує правила дорожнього руху чи бере надто багато пасажирів – від 30 серпня на несумлінного перевізника можна поскаржитися онлайн в електронному кабінеті.

Сервіс презентувало Міністерство інфраструктури.

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Відтепер отримати, змінити чи анулювати ліцензію можна буде онлайн. А отже і корупцію вдасться подолати, сподівається міністр інфраструктури.

Для багатьох операції не треба буде йти за різними довідками просити різних клерків, а просто отримати зручний продукт для вашого бізнесу одним кліком,
– прокоментував міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

А ще маршрутки стануть безпечнішими, переконаний Володимир Омелян. Бо ж пасажири зможуть перевіряти, чи має перевізник ліцензію. А на несумлінних маршрутників поскаржитися зможуть теж онлайн.

В онлайн-режимі пасажир може надати скаргу "Укртрансбезпеці". Паралельно ми можемо внести зміни в нормативну базу для того, щоб це була нормальна правильна реакція з нашої сторони,
– сказав в.о. голови "Укртрансбезпеки" В'ячеслав Дідківський.

Туди рекомендують скаржитися на водіїв, які перевищують швидкість, розмовляють по телефону чи беруть надто багато пасажирів. Тих, хто їздить без ліцензії або порушує правила перевезень, обіцяють штрафувати і знімати з маршрутів.

"Це штрафи в кожному випадку, це фіксація правопорушень. І це будуть проблеми в цього перевізника, це ми гарантуємо", – зазначив Омелян.

Про електронний кабінет заговорили місяць тому, після того, як на Житомирщині в аварію потрапила маршрутка з пасажирами. Тоді загинуло десять людей, ще десятьох травмувало. Тоді ж міністр інфраструктури заявив, з початку року всі маршрутки, які перероблені з вантажівок у пасажирські, у перевізників конфіскують. А таких чимало на міжміських маршрутах. Водії лише знизують: їздити на таких дозволила держава.

Та поки що, попри перевірки, погрози чиновників та електронні кабінети, на дорогах України тисячі перероблених з вантажних мікроавтобусів, які на маршрут вирушають переповненими людьми. 

Автор: Анна Калюжна
Теги: Новини України Новини політики Транспорт Міністерство інфраструктури Володимир Омелян
Джерело: 24 канал
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