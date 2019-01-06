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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      В Україні запрацював новий порядок контролю вод

      281 Читать новость на русском
      В Україні будуть по-новому відслідковувати якість вод
      В Україні будуть по-новому відслідковувати якість вод / resource.com.ua

      З 1 січня 2019 року набрав чинності новий Порядок здійснення державного моніторингу вод, схвалений Кабінетом міністрів України восени 2018 року.

      Про це повідомляє Міністерство екології та природних ресурсів України.

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      Зазначається, що відтепер моніторинг вод в Україні відбуватиметься за європейськими стандартами. Новий порядок знімає дублювання функцій між різними суб’єктами моніторингу, передбачає чітку процедуру та системний підхід до відстеження стану наземних, підземних, морських вод.

      Нова система моніторингу поверхневих, підземних та морських вод передбачає:

      1. Чіткий розподіл обов’язків між організаціями, які вимірюють показники, без дублювання повноважень;

      2. Розширений список біологічних, гідроморфологічних, хімічних і фізико-хімічних показників для моніторингу;

      3. Запроваджений шестирічний цикл моніторингу;

      4. Введена класифікація стану вод: 5 класів екологічного стану і 2 класи хімічного стану;

      5. Збільшення кількості пунктів моніторингу вод з сотень до декількох тисяч.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я. 

      Теги: Здорове життя Здоров'я Екологія Міністерство екології
      Джерело: Здоров'я 24
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