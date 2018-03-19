В Україні запрацював сайт для відстежування цін на продукти
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України запустило онлайн-ресурс для відстежування динаміки цін на продукти. На сайті доступний інфляційний калькулятор, що дозволяє оцінити, як з часом змінювалися ціни в країні.
Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на Офіс ефективного регулювання.
"Інструмент дозволяє в декілька кліків побачити, як змінюються ціни на популярні продукти в Україні, і вже на основі цього матеріалу робити власні висновки", – сказав голова Офісу Олексій Гончарук.
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За допомогою онлайн-конструктора на сайті можна підібрати продукти, з яких складається страва, обрати часовий проміжок, і програма покаже, як змінювалася ціна на кожен інгредієнт окремо і на всю страву в цілому.
Додамо, що онлайн-сервіс автоматично збирає дані з відкритих джерел (Держстат, НБУ, Світовий банк, Євростат) та фіксує щоденну динаміку цін на товари за даними найбільших онлайн-супермаркетів.
Інформація представлена також у регіональному розрізі по областях.
Індекси споживчих цін оновлюються щотижня. Користувач може редагувати графік відповідно до своїх цілей та завантажувати його на комп’ютер.