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      В Україні запрацюють електронні лікарняні

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      Електронний реєстр листків непрацездатності
      Електронний реєстр листків непрацездатності / subsidii.net

      В Україні в 2019 році запрацює електронний реєстр листків непрацездатності.

      Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

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      У відомстві зазначили, що щорічно в Україні видається до 5,5 мільйонів лікарняних. Водночас уряд вирішив осучаснити цю систему і прийняло рішення про створення електронного реєстру.

      Планується, що вже в 2019 році електронні лікарняні листки повністю замінять паперові. Оформлення та продовження лікарняних має стати зручним процесом. Електронний реєстр заощадить час пацієнтам і лікарям – хворі не повинні збирати по кабінетах печатки, а лікарі – витрачати час на зайву паперову роботу,
      – додали МОЗ.

      Також у міністерстві наголосили, що пацієнт отримуватиме лікарняний у лікаря, але сам бланк стане електронним.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новини України Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Медична реформа
      Джерело: 24 канал
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