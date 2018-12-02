В Україні запрацюють електронні лікарняні

В Україні в 2019 році запрацює електронний реєстр листків непрацездатності.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Читайте також: Які медичні документи можна буде отримати онлайн

У відомстві зазначили, що щорічно в Україні видається до 5,5 мільйонів лікарняних. Водночас уряд вирішив осучаснити цю систему і прийняло рішення про створення електронного реєстру.

Планується, що вже в 2019 році електронні лікарняні листки повністю замінять паперові. Оформлення та продовження лікарняних має стати зручним процесом. Електронний реєстр заощадить час пацієнтам і лікарям – хворі не повинні збирати по кабінетах печатки, а лікарі – витрачати час на зайву паперову роботу,

– додали МОЗ.

Також у міністерстві наголосили, що пацієнт отримуватиме лікарняний у лікаря, але сам бланк стане електронним.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.