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      В Україні запровадять ще одне державне свято, – В’ятрович

      3675 Читать новость на русском
      Володимир В'ятрович
      Володимир В'ятрович / 24 канал

      В Україні невдовзі відзначатимуть нове державне свято. Мовиться про День свободи совісті і віросповідання, його запровадять за ініціативи Всеукраїнської Ради релігійних об’єднань і сприяння Українського інституту національної пам’яті.

      У цей день українці мають вшановувати тих, хто стали жертвами за релігійною ознакою, розповів голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, передає "Укрінформ".

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      За його словами, комуністичний режим провадив репресивну політику проти українців. Репресії не обмежувалися тільки національним чи соціальним чинниками: був ще й чинник релігійний, їх намагалися знищити за їхні віросповідання. Жертвами ставали фактично всі віросповідання: мовиться про Українську православну церкву, УГКЦ, про протестантів, іудеїв, мусульман.

      Одним з інструментів формування національної пам’яті є створення державного календаря – календаря важливих дат, свят, які відзначаються на державному рівні. Через це, коли представники Всеукраїнської Ради релігійних об’єднань запропонували запровадити окремий день для вшанування тих, хто стали жертвами за релігійною ознакою, ми це підтримали,
      – наголосив В’ятрович.

      Він додав, що поки конкретну дату для цього дня не обрали, проте дискусії тривають і незабаром в Україні все ж відзначатимуть День свободи совісті і віросповідання.

      Впровадження цього державного свята є як ніколи актуальним, оскільки в Україні вже нараховується близько 37 тисяч релігійних напрямів та організацій.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Релігія Новини політики Володимир В'ятрович Відпочинок
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