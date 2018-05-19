В Україні запустили найбільший онлайн-архів українського фольклору

Берегині фольклору з усієї країни передали у спадок свої пісні. У суботу, 19 травня, запустився найбільший онлайн-архів музичних творів "Поліфонія". Чотири сотні бабусь заспівали разом і окремо пісні, які передавались із покоління в покоління.

Унікальні пісні та голоси назавжди залишаться у онлайн-архіві Поліфонія.

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Берегині фольклору з 80 сіл записали майже тисячу пісень. На це ініціатору проекту угорцю Міклошу Боту знадобилось чотири роки. За цей час пережив не одну радісну та трагічну історію. Зокрема одна з них пояснює важливість його роботи.

На Полтавищні я зустрів одну жіночку. Їй було 93 роки. Її хата була забита неймовірною кількістю рушників, килимів, вишиванок. Через три роки приїхав до неї і побачив вибиті вікна, нікого і нічого немає. Питаю в сусіда: "А що трапилось?" Той каже: "Померла бабуся, все що було в хаті, ми винесли на вулицю і спалили",

– розповів керівник проекту "Поліфонія" Міклош Бот.



Запис для фольклорного проекту "Поліфонія"

Пісні можна послухати на сайті Рolyphonyproject.com.



400 жінок записали майже тисячу пісень

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