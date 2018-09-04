В Україні запустили єдиний реєстр медичних оглядів: що зміниться

Міністерство охорони здоров'я повідомило про запуск "Єдиної державної бази даних медичних оглядів певних категорій осіб в системі охорони здоров’я".

Про це інформує прес-служба відомства.

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Усі медичні професійні огляди українців будуть зберігатися з 3 вересня 2018 року у єдиній базі. Таким чином, це унеможливить використання підробних довідок та санітарних книжок.



Єдина державна база даних медичних оглядів

Професійні огляди є обов’язковими для:

водіїв, людей, які володіють зброєю, декретованих осіб - вихователів, вчителів, викладачів, студентів, працівників громадського харчування, торгівлі тощо.

Надалі цей реєстр інтегрують до системи "Електронне здоров’я". Також можна використовувати додаток "Медичні огляди", за допомогою якого можна перевірити наявність медичної довідки у системі.



Додаток "Медичні огляди"

До кінця 2018 року планують приєднати до системи близько трьох тисяч закладів охорони здоров’я. Поступово замінюватимуть паперові бланки на електронні.