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В Україні запустили єдиний реєстр медичних оглядів: що зміниться

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В Україні почав діяти єдиний реєстр медичних оглядів
В Україні почав діяти єдиний реєстр медичних оглядів / Фото з вільних джерел

Міністерство охорони здоров'я повідомило про запуск "Єдиної державної бази даних медичних оглядів певних категорій осіб в системі охорони здоров’я".

Про це інформує прес-служба відомства.

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Усі медичні професійні огляди українців будуть зберігатися з 3 вересня 2018 року у єдиній базі. Таким чином, це унеможливить використання підробних довідок та санітарних книжок.

Єдина державна база даних медичних оглядів
Єдина державна база даних медичних оглядів

Професійні огляди є обов’язковими для:

  1. водіїв,
  2. людей, які володіють зброєю,
  3. декретованих осіб - вихователів, вчителів, викладачів, студентів, працівників громадського харчування, торгівлі тощо.

Надалі цей реєстр інтегрують до системи "Електронне здоров’я". Також можна використовувати додаток "Медичні огляди", за допомогою якого можна перевірити наявність медичної довідки у системі.

Додаток
Додаток "Медичні огляди"

До кінця 2018 року планують приєднати до системи близько трьох тисяч закладів охорони здоров’я. Поступово замінюватимуть паперові бланки на електронні.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Медицина Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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