15:45
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
29°C 16°C
  • п'ятниця
    27°C 16°C
  • субота
    16°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, 20 червня
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, 20 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Медицина

В Україні зареєстрували другий випадок дифтерії

165 Читать новость на русском
В Україні другий випадок дифтерії
В Україні другий випадок дифтерії / radiosvoboda.org

У місті Рубіжне на Луганщині зафіксували другий випадок дифтерії з початку 2018 року.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Читайте також: Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика і лікування

Єдиний спосіб захиститися від дифтерії і запобігти розвитку небезпечних ускладнень — вакцинувати дітей та ревакцинувати дорослих.

МОЗ інформує, що рівень вакцинації залишається низьким – лише половина українських дітей отримала захист третьою дозою вакцини АКДП у віці 18 місяців 2017 року, і менше половини – дорослих.

До слова, Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України інформує, що з 12 червня до 19 червня 1401 людина захворіла на кір.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Новини України Здоров'я Медицина Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мир на Донбасі очима українських політиків: чим заманюватимуть електорат
сьогодні, 15:01 Мир на Донбасі очима українських політиків: чим заманюватимуть електорат
Андрій Вігірінський 636
Почему депутатам легче "понять и простить" ситуацию с евробляхами, чем что-то делать
сьогодні, 14:15 Почему депутатам легче "понять и простить" ситуацию с евробляхами, чем что-то делать
Сергій Фурса 424
Нацбезпека України: як її змінить новий закон
сьогодні, 13:30 Нацбезпека України: як її змінить новий закон
Яніна Ткачук 1135
Назначение Жебривского аудитором НАБУ – это не трагедия, это закономерность
сьогодні, 12:00 Назначение Жебривского аудитором НАБУ – это не трагедия, это закономерность
Юрій Бутусов 1257
Почему в Росии Олега Сенцова обвиняют в терроризме
сьогодні, 11:00 Почему в Росии Олега Сенцова обвиняют в терроризме
Павло Казарін 453
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук