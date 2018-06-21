В Україні зареєстрували другий випадок дифтерії

У місті Рубіжне на Луганщині зафіксували другий випадок дифтерії з початку 2018 року.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

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Єдиний спосіб захиститися від дифтерії і запобігти розвитку небезпечних ускладнень — вакцинувати дітей та ревакцинувати дорослих.



МОЗ інформує, що рівень вакцинації залишається низьким – лише половина українських дітей отримала захист третьою дозою вакцини АКДП у віці 18 місяців 2017 року, і менше половини – дорослих.

До слова, Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України інформує, що з 12 червня до 19 червня 1401 людина захворіла на кір.