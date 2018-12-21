В Україні зареєстрували другий за тиждень випадок небезпечної африканської хвороби
У грудні 2018 року зареєстровано 2 завізний випадок малярії у студента, який прибув на навчання до вищого навчального закладу Харкова із Федеративної Республіки Нігерії.
Про це повідомляє Харківський обласний лабораторний центр.
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У відомстві зазначили, що 17 грудня у хворого з’явилися скарги на слабкість, озноб, підвищення температури тіла до 37,5 0С.
18 грудня студент звернувся до комунального некомерційного підприємства "Міська студентська лікарня" Харківської міської ради, де у хворого, при обстеженні, були виявлені збудники малярії.
Його госпіталізували до Обласної клінічної інфекційної лікарні, де у ході клінічного дообстеження діагноз підтвердели. За поточний період 2018 року в Харківській області зареєстровано 12-й випадок малярії.
Озноб;
Головний біль;
Спленомегалія та гепатомегалія (збільшенням розмірів селезінки та печінки);
Сильне потовиділення;
Діарея;
Ломота в суглобах;
Підвищення температури тіла;
Анемія;
Нудота, блювання.
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