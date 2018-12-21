В Україні зареєстрували другий за тиждень випадок небезпечної африканської хвороби

У грудні 2018 року зареєстровано 2 завізний випадок малярії у студента, який прибув на навчання до вищого навчального закладу Харкова із Федеративної Республіки Нігерії.

Про це повідомляє Харківський обласний лабораторний центр.

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У відомстві зазначили, що 17 грудня у хворого з’явилися скарги на слабкість, озноб, підвищення температури тіла до 37,5 0С.

Малярія або "болотяна лихоманка" – що це? Це інфекційне захворювання, яке передається людині при укусах так званих "малярійних комарів". 80-90% пацієнтів, які підхопили тропічну малярію, помирають.

18 грудня студент звернувся до комунального некомерційного підприємства "Міська студентська лікарня" Харківської міської ради, де у хворого, при обстеженні, були виявлені збудники малярії.

Його госпіталізували до Обласної клінічної інфекційної лікарні, де у ході клінічного дообстеження діагноз підтвердели. За поточний період 2018 року в Харківській області зареєстровано 12-й випадок малярії.

Малярія – симптоми Лихоманка;

Озноб;

Головний біль;

Спленомегалія та гепатомегалія (збільшенням розмірів селезінки та печінки);

Сильне потовиділення;

Діарея;

Ломота в суглобах;

Підвищення температури тіла;

Анемія;

Нудота, блювання.

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