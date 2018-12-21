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      В Україні зареєстрували другий за тиждень випадок небезпечної африканської хвороби

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      В Україні зафіксували другий випадок малярії за тиждень
      В Україні зафіксували другий випадок малярії за тиждень / healthapple.info

      У грудні 2018 року зареєстровано 2 завізний випадок малярії у студента, який прибув на навчання до вищого навчального закладу Харкова із Федеративної Республіки Нігерії.

      Про це повідомляє Харківський обласний лабораторний центр.

      Читайте також: В Україні зафіксували випадок небезпечної африканської хвороби

      У відомстві зазначили, що 17 грудня у хворого з’явилися скарги на слабкість, озноб, підвищення температури тіла до 37,5 0С. 

       
      Малярія або "болотяна лихоманка" – що це?
      Це інфекційне захворювання, яке передається людині при укусах так званих "малярійних комарів". 80-90% пацієнтів, які підхопили тропічну малярію, помирають.

      18 грудня студент звернувся до комунального некомерційного підприємства "Міська студентська лікарня" Харківської міської ради, де у хворого, при обстеженні, були виявлені збудники малярії.

      Його госпіталізували до Обласної клінічної інфекційної лікарні, де у ході клінічного дообстеження діагноз підтвердели. За поточний період 2018 року в Харківській області зареєстровано 12-й випадок малярії.

       
      Малярія – симптоми
      Лихоманка;
      Озноб;
      Головний біль;
      Спленомегалія та гепатомегалія (збільшенням розмірів селезінки та печінки);
      Сильне потовиділення;
      Діарея;
      Ломота в суглобах;
      Підвищення температури тіла;
      Анемія;
      Нудота, блювання.

      Читайте також: Чому малярія така небезпечна: симптоми, профілактика та лікування

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новини Харкова Лікування Здоров'я Інфекція Медицина
      Джерело: Здоров'я 24
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