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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В Україні зареєстрували новий лікарський препарат

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В Україні зареєстрували новий лікарський препарат
В Україні зареєстрували новий лікарський препарат / thecraftongroup.com

Міністерство охорони здоров'я затвердило наказ про реєстрацію ліків, які потрібні для лікування деяких видів онкозахворювань у дітей.

Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook, зазначивши, що протипухлинний препарат "Космеген" досі ніколи не був зареєстрований в Україні. 

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"Батьки та лікарі хворих дітей боялися почути назву цього препарату, адже це означало, що терміново потрібно шукати можливості його дістати – виїжджати за кордон або звертатися за допомогою до волонтерів", – сказала вона.

За словами Супрун, наразі немає жодних альтернатив "Космегену" і без нього дитина не отримає належного ефекту від лікування. Окрім того, одиниця препарату коштує близько 150-200 євро – в залежності від країни.

Щоби препарат пройшов реєстрацію і держава могла забезпечувати лікуванням більше дітей безоплатно, ми включили "Космеген" до централізованих закупівель через міжнародні організації,
– зазначила Супрун.

 

Теги: Діти Здоров'я Медицина Ліки Міністерство охорони здоров’я Онкозахворювання Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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