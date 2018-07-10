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В Україні зареєстрували третій випадок небезпечної інфекції

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В Україні зареєстрували третій випадок небезпечної інфекції
В Україні зареєстрували третій випадок небезпечної інфекції / comments.ua

На Київщині зафіксували третій в Україні випадок захворювання на дифтерію – інфекцію підчепив 15-річний підліток. Дифтерія є небезпечнішою від кору, адже смертність від цієї інфекції складає 50%.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ України на сторінці у Facebook.

"Дитині ввели протидифтерійну сироватку, її стан стабільний, зараз вона перебуває в інфекційному відділенні Київської обласної дитячої лікарні м. Боярка", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика і лікування

У Центрі громадського здоров'я нагадали, що у разі захворювання на дифтерію необхідним є введення антитоксичної протидифтерійної сироватки, яка нейтралізує дію дифтерійного токсину.

Окрім того, у МОЗ вкотре нагадали якнайшвидше зробити необхідні щеплення проти дифтерії дітям і дорослим, яка надається безкоштовно. Адже дифтерія передається повітряно-крапельним шляхом.

До слова, в Україні з’явився оновлений календар щеплень, вакцинація по календарю профілактичних щеплень є безкоштовною і її можна зробити у сімейного лікаря або педіатра.

Що таке дифтерія? Це гостра інфекційна хвороба. Переважно вона вражає органи серцево-судинної, дихальної та нервової систем, а також надниркових залоз. На місці, яке вражає інфекція, виникає запальний процес з фібринозним нальотом. 

Єдиний спосіб захиститися від дифтерії і запобігти розвитку небезпечних ускладнень — вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Новини України Здоров'я Медицина Лікування Інфекція Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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