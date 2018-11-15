В Україні засніжило: яка ситуація на основних дорогах – карта
На трасах державного значення в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях випав сильний сніг. Укравтодор максимально намагається забезпечити проїзд на основних дорогах.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Twitter.
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МВС попереджає, що у більшості західних та північних областей дорога від снігу мокра.
Будь ласка, враховуйте дорожню обстановку під час вибору маршруту слідування!
– закликає МВС.
Схема погодних умов та стану проїзду на шляхах України станом на 15.11.18 / Схема МВС України
Укравтодор повідомляє на Facebook-сторінці, що дорожні підприємства працюють в цілодобовому режимі. Щоб забезпечити проїзд на дорогах державного значення задіяні 281 одиниць техніки та 458 робітників, а в черговому режимі – 377 одиниць техніки та 610 робітників.
Нагадаємо, що у Києві, 14 листопада, випав перший у цьому сезоні сніг, який спровокував затори і аварії.
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14 лист 2018Перший сніг в Україні: що відбувається в областях
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