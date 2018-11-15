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      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      В Україні засніжило: яка ситуація на основних дорогах – карта

      251 Читать новость на русском
      На трасах державного значення випав сильний сніг
      На трасах державного значення випав сильний сніг / new.mk.ukravtodor

      На трасах державного значення в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях випав сильний сніг. Укравтодор максимально намагається забезпечити проїзд на основних дорогах.

      Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Twitter.

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      МВС попереджає, що у більшості західних та північних областей дорога від снігу мокра.

      Будь ласка, враховуйте дорожню обстановку під час вибору маршруту слідування!
       – закликає МВС.

      схема сніг дороги карта
      Схема погодних умов та стану проїзду на шляхах України станом на 15.11.18 / Схема МВС України

      Укравтодор повідомляє на Facebook-сторінці, що дорожні підприємства працюють в цілодобовому режимі. Щоб забезпечити проїзд на дорогах державного значення задіяні 281 одиниць техніки та 458 робітників, а в черговому режимі – 377 одиниць техніки та 610 робітників.

      Нагадаємо, що у Києві, 14 листопада, випав перший у цьому сезоні сніг, який спровокував затори і аварії.

      В УКРАЇНІ ВИПАВ ПЕРШИЙ СНІГ: ХРОНІКА ПОДІЙ

       

      Теги: Новини України Негода в Україні Сніг в Україні Погода Міністерство внутрішніх справ Дороги Укравтодор
      Джерело: 24 канал
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