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В Україні затримали розшукуваного Інтерполом уболівальника, який прибув на ЛЧ-2018

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ДПСУ затримала розшукуваного Інтерполом уболівальника, який прибув на ЛЧ-2018
ДПСУ затримала розшукуваного Інтерполом уболівальника, який прибув на ЛЧ-2018 / Ілюстративне фото

Українські прикордонники затримали громадянина Лівану, якого розшукує Інтерпол. Сам затриманий заявив, що прибув до Києва з метою відвідування фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА.

Про це у Facebook повідомив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

"Під час оформлення пасажирів рейсу, що прибув із Каїру, в терміналі "Д" аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили ОБГ Лівану 1985 р. н., який заявив, що слідує на фінал ЛЧ. Але відносно цього громадянина відбулося спрацювання бази даних Інтерполу. Виявилося, що його розшукують в Іспанії за підробку документів", – мовиться у повідомленні речника ДПСУ.

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Слободян додав, що затриманого вже передали поліції.

 

Теги: Новини України Держприкордонслужба Інтерпол Новини Борисполя Ліга чемпіонів Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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