В Україні "зависли" вантажні перевезення, бо "Укрзалізниця" не може впоратися, – нардепи

В "Укрзалізниці" глобально не вистачає рухомого складу для перевезення вантажів. Перевезення промисловців і аграріїв просто "зависли".

Про це повідомляє "5 канал".

За словами журналістів, про брак локомотивів для перевезення вантажів уже неодноразово заявляли профільні асоціації – зерновиків, виробників цементу, металургів, хіміків. Однак критична ситуація на залізниці, не змінюється для всіх учасників ринку, заявив в парламенті народний депутат Михайло Бондар.

"Це проблема не тільки для шахтарів, енергетиків, це критична проблема абсолютно для всіх вантажовідправників... Відсутність в достатній кількості тягового рухомого складу не дозволяє забезпечити в достатній кількості потреби промисловості в транспортних послугах, призводить до суттєвих затримок доставки вантажів, зриву експортних контрактів, недостатнього забезпечення теплоелектростанцій паливом", – заявив нардеп.

Експерти підрахували: нині на ринку не вистачає близько 150 локомотивів. А ті, що є, – постійно потребують ремонту, який теж кожен раз затягується через зрив тендерів. Заявлена ​​"залізякою" покупка 30-ти локомотивів, проблеми не вирішить, йдеться в сюжеті. Залізниці прогнозують колапс.

"Ми наближаємося до третього і четвертого кварталів, коли з'єднуються потоки зернових, які будуть йти на експорт і залізорудної сировини разом з імпортними вантажопотоками вугілля. Зараз немає жодного пікового сезону по одному з ключових вантажів, а проблеми вже великі", – заявив в сюжеті експерт центру транспортних стратегій Андрій Шкляр.

Для оперативного реагування на галузеві проблеми, ініціюється створення постійно діючої комісії при Кабінеті міністрів, йдеться в матеріалі.