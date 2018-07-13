16:02
13 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
26°C 18°C
  • субота
    23°C 17°C
  • неділя
    24°C 16°C
  • понеділок
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, 12 липня
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, 12 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, сьогодні
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки

В Україні "зависли" вантажні перевезення, бо "Укрзалізниця" не може впоратися, – нардепи

114 Читать новость на русском
Залізничні вантажні перевезення
Залізничні вантажні перевезення / 5.ua

В "Укрзалізниці" глобально не вистачає рухомого складу для перевезення вантажів. Перевезення промисловців і аграріїв просто "зависли".

Про це повідомляє "5 канал".

За словами журналістів, про брак локомотивів для перевезення вантажів уже неодноразово заявляли профільні асоціації – зерновиків, виробників цементу, металургів, хіміків. Однак критична ситуація на залізниці, не змінюється для всіх учасників ринку, заявив в парламенті народний депутат Михайло Бондар.

"Це проблема не тільки для шахтарів, енергетиків, це критична проблема абсолютно для всіх вантажовідправників... Відсутність в достатній кількості тягового рухомого складу не дозволяє забезпечити в достатній кількості потреби промисловості в транспортних послугах, призводить до суттєвих затримок доставки вантажів, зриву експортних контрактів, недостатнього забезпечення теплоелектростанцій паливом", – заявив нардеп.

Експерти підрахували: нині на ринку не вистачає близько 150 локомотивів. А ті, що є, – постійно потребують ремонту, який теж кожен раз затягується через зрив тендерів. Заявлена ​​"залізякою" покупка 30-ти локомотивів, проблеми не вирішить, йдеться в сюжеті. Залізниці прогнозують колапс.

"Ми наближаємося до третього і четвертого кварталів, коли з'єднуються потоки зернових, які будуть йти на експорт і залізорудної сировини разом з імпортними вантажопотоками вугілля. Зараз немає жодного пікового сезону по одному з ключових вантажів, а проблеми вже великі", – заявив в сюжеті експерт центру транспортних стратегій Андрій Шкляр.

Для оперативного реагування на галузеві проблеми, ініціюється створення постійно діючої комісії при Кабінеті міністрів, йдеться в матеріалі.

Теги: Укрзалізниця металургія Фінанси
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як зберегти продукти свіжими протягом місяця
сьогодні, 14:00 Як зберегти продукти свіжими протягом місяця
365
Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
11 липня, 18:30 Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
1699
"Це кінець": друг Кантера оприлюднив деталі щодо його смерті
6 червня , 20:47
Макрон зробив тривожні заяви, і цим скористається Путін, – дипломат
 28 травня , 08:03
Вакарчук звернувся із проханням до українців
 26 квітня , 21:49
Декомунізація в Україні: В'ятрович здивував назвою міста, яке гальмує процес
 31 травня , 07:43
Експерт розповів, яким буде курс гривні на 2018 рік
 17 березня , 19:41
Виплати субсидій можуть зупинити по всій Україні
 30 січня , 12:29
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук