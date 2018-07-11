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В Україні збільшилася кількість грошей

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За червень грошова маса в Україні зросла на 1%, тобто до 1 трильйона 209,84 мільярда гривень
За червень грошова маса в Україні зросла на 1%, тобто до 1 трильйона 209,84 мільярда гривень / 24 канал

За червень 2018 року обсяг грошової маси (сукупність готівки в обігу, а також безготівкових коштів на рахунках фізичних, юридичних осіб і держави) в Україні зріс на 1%, тобто до 1 трильйона 209,84 мільярда гривень.

Таку попередню інформацію оприлюднив Нацбанк України.

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Відповідно до повідомлення, за перший місяць літа грошова база збільшилася за минулий місяць одразу на 3,1% – до 419,95 мільярда гривень.

Як підкреслюють представники держрегулятора, така динаміка грошових агрегатів є зумовленою, передусім, зростанням обсягу готівкових коштів в обігу поза банками – на 3,6%, до 345 мільярда гривень, тоді як залишок за депозитами збільшився лише на 0,2% – до 864,42 мільярда гривень.

Загалом із початку 2018 року обсяг грошової бази зріс на 5,2%, тоді як грошової маси – лише на 0,1%.

Водночас НБУ зазначає, що залишки гривневих депозитів населення в платоспроможних банках у червні зросли на 5,9% – до 262,9 мільярда гривень, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) – на 1,1%, до 8,5 мільярда доларів.

На думку фахівців банку, активному залученню коштів фізичних осіб сприяли високі темпи зростання заробітних плат і подальше зростання приватних переказів з-за кордону. Крім того, приплив коштів на гривневі депозити було викликано збереженням значної різниці в прибутковості з валютними депозитами на фоні практично незмінного курсу національної валюти до долара США.

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Щоправда, залишки депозитів юридичних осіб у платоспроможних банках за минулий місяць скоротилися: за гривневими вкладами – на 5,6%, до 243,8 мільярда гривень, за валютним (у доларовому еквіваленті) – на 1,3%, до 5,1 мільярда доларів. Нацбанк зі свого боку пояснює таку динаміку відрахуванням держкомпаніями коштів у бюджет.

Таким чином, загальний портфель гривневих депозитів у червні практично не змінився та залишився на рівні 506,7 мільярда гривень, констатує регулятор.

Теги: Новини України Гроші НБУ Долар Гривня Фінанси
Джерело: 24 канал
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