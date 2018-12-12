В Україні збільшилася кількість хворих на кір

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України інформує, що за 49 тиждень на кір захворіли 2 611 людей.

Такі дані опублікували на сайті МОЗ.

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У період з 4 по 11 листопада захворіли 847 дорослих і 1 764 дитини. У порівнянні з минулим тижнем кількість хворих збільшилась на 9,5%.

Кір – що це? Це небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смертельних наслідків. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору — вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

МОЗ зазначає, що у кожній області України достатньо якісних і ефективних вакцин: минулого тижня ще понад 390 тисяч доз відправлено в регіони України, передусім – в західні області, де реєструється найбільше випадків захворювання на кір.

З початку 2018 року в Україні на кір захворіли понад 46 тисяч людей. Найбільше хворих у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший.

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Міністерство охорони здоров’я закликає батьків обов’язково вакцинувати дітей, дотримуючись термінів Календаря щеплень.



Календар профілактичних щеплень

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