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      В Україні збільшилася кількість хворих на кір

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      В Україні збільшилася кількість хворих на кір
      В Україні збільшилася кількість хворих на кір / Фото з вільних джерел

      Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України інформує, що за 49 тиждень на кір захворіли 2 611 людей.

      Такі дані опублікували на сайті МОЗ.

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      У період з 4 по 11 листопада захворіли 847 дорослих і 1 764 дитини. У порівнянні з минулим тижнем кількість хворих збільшилась на 9,5%.

       
      Кір – що це?
      Це небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смертельних наслідків. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору — вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

      МОЗ зазначає, що у кожній області України достатньо якісних і ефективних вакцин: минулого тижня ще понад 390 тисяч доз відправлено в регіони України, передусім – в західні області, де реєструється найбільше випадків захворювання на кір.

      З початку 2018 року в Україні на кір захворіли понад 46 тисяч людей. Найбільше хворих у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший.

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      Міністерство охорони здоров’я закликає батьків обов’язково вакцинувати дітей, дотримуючись термінів Календаря щеплень.

      Календар профілактичних щеплень
      Календар профілактичних щеплень

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Кір Міністерство охорони здоров’я статистика
      Джерело: 24 Канал
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