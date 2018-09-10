В Україні збільшили термін призову в армію: деталі

Президент України Петро Порошенко збільшив термін призову на строкову військову службу в 2018 році.

Про це йдеться указі №274, який оприлюднений 10 вересня на сайті глави держави.

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Як зазначається, осінній призов пошириться ще на один місяць і триватиме з жовтня по грудень 2018 року.

Нагадаємо, що чергові призови громадян на строкову військову службу в 2018 році були визначені на квітень-травень і жовтень-листопад.

Отже, призову до війська в жовтні-грудні підлягають чоловіки віком від 20 до 27 років, які визнані придатними до строкової підготовки та не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії.

Кого не призовуть?

Є низка підстав для відстрочки від призову:

Сімейні обставини – опікунство над непрацездатними родичами; дружина-інвалід; вагітна дружина; дитина-інвалід; двоє і більше дітей; дитина у віці до 3-х років; самостійне виховання дитини; сирітство; брат на строковій службі у цей час. Стан здоров’я – якщо офіцера визнали тимчасово непридатним до військової служби, тривалість відстрочки становитиме 1 рік. Навчання – інтернатура, аспірантура, докторантура. Також мають право на відстрочку особи молодші 21 року, які здобувають освіту за денною формою. Професійна діяльність – священнослужителі; кандидати (доктори) наук, які працюють на посадах за спеціальністю; педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів з повною вищою освітою; медичні працівники, за умови повного навантаження на займаній посаді, у сільській місцевості; сільські, селищні, міські голови – на термін виконання ними цих повноважень; поліцейські – на весь період їхньої служби. Не підлягають призову підозрювані у кримінальних злочинах.

Що світить за ухилення від призову?

Якщо призовник не з'явився у визначений час і місце або не повідомив комісаріат про зміну місця проживання, законом передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність.

Покарання за ухилення від призову: