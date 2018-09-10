В Україні збільшили термін призову в армію: деталі
Президент України Петро Порошенко збільшив термін призову на строкову військову службу в 2018 році.
Про це йдеться указі №274, який оприлюднений 10 вересня на сайті глави держави.
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Як зазначається, осінній призов пошириться ще на один місяць і триватиме з жовтня по грудень 2018 року.
Нагадаємо, що чергові призови громадян на строкову військову службу в 2018 році були визначені на квітень-травень і жовтень-листопад.
Отже, призову до війська в жовтні-грудні підлягають чоловіки віком від 20 до 27 років, які визнані придатними до строкової підготовки та не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії.
Кого не призовуть?
Є низка підстав для відстрочки від призову:
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Сімейні обставини – опікунство над непрацездатними родичами; дружина-інвалід; вагітна дружина; дитина-інвалід; двоє і більше дітей; дитина у віці до 3-х років; самостійне виховання дитини; сирітство; брат на строковій службі у цей час.
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Стан здоров’я – якщо офіцера визнали тимчасово непридатним до військової служби, тривалість відстрочки становитиме 1 рік.
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Навчання – інтернатура, аспірантура, докторантура. Також мають право на відстрочку особи молодші 21 року, які здобувають освіту за денною формою.
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Професійна діяльність – священнослужителі; кандидати (доктори) наук, які працюють на посадах за спеціальністю; педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів з повною вищою освітою; медичні працівники, за умови повного навантаження на займаній посаді, у сільській місцевості; сільські, селищні, міські голови – на термін виконання ними цих повноважень; поліцейські – на весь період їхньої служби.
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Не підлягають призову підозрювані у кримінальних злочинах.
Що світить за ухилення від призову?
Якщо призовник не з'явився у визначений час і місце або не повідомив комісаріат про зміну місця проживання, законом передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність.
Покарання за ухилення від призову:
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Неявка до військкомату без поважних причин – штраф 85-119 грн
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Повторне порушення протягом року збільшує штраф до 170-255 грн
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Ухилення від призову карається обмеженням волі терміном до трьох років умовно.