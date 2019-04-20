В Україні збудували частину першої бетонної дороги

В Україні здали в експлуатацію першу бетонну ділянку дороги протяжністю 1 кілометр 7 метрів на трасі Дніпро – Решетилівка. Ця дорога має 28 років гарантії.

"Це рекорд для України. Раніше в Україні так не будували. Бетонна Варшавська траса була побудована за зовсім іншими параметрами", – сказав в інтерв'ю виданню Delo.ua міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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Цього року протяжність відремонтованих доріг в Україні залишиться в межах 2018 року, додав міністр.



"Не дивлячись на всі політичні ризики, я радий, що Державний дорожній фонд встояв, і його робота триває. Це ефективний інструмент. Ми довели його життєздатність", – зауважив Омелян.

Скільки грошей виділять на ремонт доріг України у 2019 році? Уряд планує виділити на ремонт місцевих доріг 14,7 мільярда гривень. Крім того, Єврокомісія запланувала виділити 4,5 мільярда євро на 39 інфраструктурних проектів в Україні.