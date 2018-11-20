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      В Україні збудують новий аеропорт: відомо, де і коли він з'явиться

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      В Україні вперше збудують новий сучасний аеропорт
      В Україні вперше збудують новий сучасний аеропорт / 24 канал

      Міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував у 2019 році початок будівництва в Україні першого нового летовища.

      Про це він повідомив у своєму Facebook.

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      Омелян зазначив, що це буде перше нове летовище, яке збудують в Україні. Воно має з'явитись у селищі Солоному Дніпропетровської області – приблизно посередині між Дніпром і Запоріжжям.

      Перший транш на будівництво нового аеропорту становитиме 200 мільйонів гривень і мешканці Придніпров’я зможуть розраховувати на суперсучасне летовище вже приблизно через два роки.

      Це правильне стратегічне рішення для країни – збудувати нові повітряні ворота для Дніпра, Запоріжжя та, потенційно, Кривого Рогу, а не безконечно ремонтувати старе, ведучи перманентну боротьбу за відкрите небо! 
      – переконаний Омелян.

      За відповідне рішення ще повинні проголосувати народні депутати у парламенті.

      До слова, столичний аеропорт "Бориспіль" потрапив до лідерів світового антирейтингу за якістю обслуговування.

      Теги: авіація Новини України Новини нерухомості Новини Дніпра Будівництво Володимир Омелян Міністерство інфраструктури
      Джерело: 24 канал
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