В Україні збудують новий аеропорт: відомо, де і коли він з'явиться
Міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував у 2019 році початок будівництва в Україні першого нового летовища.
Про це він повідомив у своєму Facebook.
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Омелян зазначив, що це буде перше нове летовище, яке збудують в Україні. Воно має з'явитись у селищі Солоному Дніпропетровської області – приблизно посередині між Дніпром і Запоріжжям.
Перший транш на будівництво нового аеропорту становитиме 200 мільйонів гривень і мешканці Придніпров’я зможуть розраховувати на суперсучасне летовище вже приблизно через два роки.
Це правильне стратегічне рішення для країни – збудувати нові повітряні ворота для Дніпра, Запоріжжя та, потенційно, Кривого Рогу, а не безконечно ремонтувати старе, ведучи перманентну боротьбу за відкрите небо!
– переконаний Омелян.
За відповідне рішення ще повинні проголосувати народні депутати у парламенті.
До слова, столичний аеропорт "Бориспіль" потрапив до лідерів світового антирейтингу за якістю обслуговування.