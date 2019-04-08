В Україні здорожчало будівництво: як це вплине на ціни на житло

Від початку 2019 року будівельно-монтажні роботи в Україні суттєво зросли у ціні.

За даними Держстату, за січень-лютий 2019 року ціни на будівельні роботи зросли на 13,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2018-го року.

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Найбільше подорожчали будівельно-монтажні роботи в сфері будівництва транспортних споруд – на 20,7%.

Натомість найменше зросли у ціні будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва інженерних споруд – на 10,3%.

Вартість будівництва в лютому 2019 року у порівнянні з січнем дещо знизилась.



Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні зросли від початку року

Держстат наводить цифри без урахування анексованого Криму та тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Як зростання ціна на будівництво позначиться на цінах на квартири?

У коментарі 24 каналу архітектор Тарас Годованець пояснив, як позначиться підвищення цін на будівництво на цінах на квадратні метри.

Фахівець виділяє три основні фактори, які впливають на вартість житла у новобудовах:

підвищення вартості будівельних матеріалів – у 2018 вони зросли в середньому на 15-35%; вартість робочої сили – торік вона зросла приблизно на 20-25%; за даними Держстату, середньорічна інфляція у 2018 знизилась до 10,9% у порівнянні з 14,4% у 2017-му.

Житлове будівництво в Україні 2018: дивіться інфографіку



Житлове будівництво в Україні 2018: інфографіка