В Україні здорожчало будівництво: як це вплине на ціни на житло
Від початку 2019 року будівельно-монтажні роботи в Україні суттєво зросли у ціні.
За даними Держстату, за січень-лютий 2019 року ціни на будівельні роботи зросли на 13,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2018-го року.
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Найбільше подорожчали будівельно-монтажні роботи в сфері будівництва транспортних споруд – на 20,7%.
Натомість найменше зросли у ціні будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва інженерних споруд – на 10,3%.
Вартість будівництва в лютому 2019 року у порівнянні з січнем дещо знизилась.
Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні зросли від початку року
Держстат наводить цифри без урахування анексованого Криму та тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Як зростання ціна на будівництво позначиться на цінах на квартири?
У коментарі 24 каналу архітектор Тарас Годованець пояснив, як позначиться підвищення цін на будівництво на цінах на квадратні метри.
Фахівець виділяє три основні фактори, які впливають на вартість житла у новобудовах:
- підвищення вартості будівельних матеріалів – у 2018 вони зросли в середньому на 15-35%;
- вартість робочої сили – торік вона зросла приблизно на 20-25%;
- за даними Держстату, середньорічна інфляція у 2018 знизилась до 10,9% у порівнянні з 14,4% у 2017-му.
Житлове будівництво в Україні 2018: дивіться інфографіку
Житлове будівництво в Україні 2018: інфографіка