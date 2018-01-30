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В Україні здорожчає газ, – експерти

23:23, 30 січня 878 Читать новость на русском
В Україні здорожчає газ, і це автоматично потягне за собою збільшення ціни на опалення
В Україні здорожчає газ, і це автоматично потягне за собою збільшення ціни на опалення / Фото з відкритих джерел

Останні заяви президента України Петра Порошенка, зроблені на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, наштовхують на думку, що українцям слід готуватися до подорожчання комунальних послуг, яке розпочнеться зі збільшення ціни на побутовий газ.

Про це йдеться у статті Наталії Лебідь для сайту "24".

Читайте також: Нова ціна на газ: до чого готуватись українцям

"Я знаю, що уряд готовий врегулювати ціну на газ", – сказав Порошенко, не розкриваючи подробиць. Цього місяця його прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що не санкціонує підвищення ціни на газ для домогосподарств", – пише агентство Bloomberg.

Очільник уряду справді заявляв про те, що у питанні ціни на газ буде збережено статус-кво. "Ми знаходимося зараз в діалозі щодо оптимальної ціни на газ. Як і обіцяв, в цьому сезоні підвищень не буде. Мене цікавить не тільки формула, але щоб люди були захищені. Один елемент без іншого не працюватиме", – написав Володимир Гройсман у соцмережі.

Однак схоже на те, що влада все таки збільшить ціну на побутовий газ, мотивуючи таку потребу вимогами МВФ.

Це не заява МВФ, ця заява наших політиків, які через нібито умови МВФ хочуть проштовхнути чергове рішення. Ніколи МВФ як організація, яка дає гроші і яку цікавить тільки платоспроможність держбюджету, не опускатиметься до такого рівня, як ціни і тарифи. Це не є питанням МВФ, це виключно проблема українського уряду,
– стверджує економічний експерт Андрій Новак.

Тим часом інші фахівці зазначають, що якщо ціна на газ дійсно зросте, це означатиме вихід на новий виток вартості інших комунальних послуг, і передусім – опалення. "В собівартості виробленої теплової енергії 85% становить газ. Тому, якщо таке рішення буде прийнято, то ціна на опалення зросте як мінімум на 5-6%", – коментує, зокрема, Дмитро Марунич.

Детальніше читайте у публікації: Ціни вгору: 5 фактів про здорожчання газу в Україні

Теги: Новини України гроші Петро Порошенко Тарифи Володимир Гройсман Давос комунальні послуги
Джерело: 24 Канал
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