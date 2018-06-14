В Україні згадали трагедію ІЛ-76, в якій чотири роки тому загинуло 49 українських десантників

14 червня 2018 року проходять вже четверті роковини трагедії ІЛ-76. який збили російські бойовики. Щороку українці згадують ті страшні події, коли у 2014 році, на третій тиждень активних бойових дій у зоні АТО, країна зазнала першу масову втрату серед військових.

Тоді загинули всі 40 десантників та 9 членів екіпажу, які знаходилися на борту.

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Це – найбільша одночасна втрата у лавах Збройних Сил України за часи незалежності. Пізніше винним у цій трагедії, крім бойовиків, також визнали Віктора Назарова, який став першим засудженим в Україні генералом. Високопосадовець, попри попередження розвідки про небезпеку, дав команду ІЛ-76 летіти до Луганського аеропорту.



Наслідки катастрофи літака ІЛ-76

Суд звинуватив його у службовому недбальстві і дав 7 років тюрми. Але Назаров вніс заставу майже у 100 тисяч гривень і зараз перебуває на волі.

Щороку родичі загиблих військових по всій Україні, з квітами та сльозами на очах, вшановують пам'ять десантників: приїжджають на Дніпропетровське летовище, де хлопці востаннє сходили до літака, та запалюють свічки в містах, де вони виросли.

Нагадаємо, що генерала Віктора Назарова, не дивлячись на рішення суду, не позбавили військового звання та нагород.

Що таке катастрофа літака ІЛ-76? Вона сталася у ніч із 13 на 14 червня, тоді російські терористи підбили військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних сил України ІЛ-76,який здійснював посадку в аеропорту "Луганськ". Генерала Віктора Назарова, якого засудили до 7 років ув’язнення через загибель 49 українських десантників.