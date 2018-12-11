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      В Україні зірвали продаж "Центренерго": експерт назвав причини

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      Фонд державного майна скасував конкурс з приватизації компанії "Центренерго". Це єдиний об'єкт "великої" приватизації. Стартова ціна продажу якого становила понад 5 мільярдів гривень, якщо в доларах, то це приблизно 217 мільйонів доларів.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів голова Асоціацій споживачів енергетики і комунальних послуг Андрій Герус.

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      "Я б не сказав, що це була низька ціна, для стартової ціни – це нормально. Нам цікава фінальна ціна, а якщо є конкуренція, то вона піднімається. Річ у тім, що навіть по такій ціні не знайшлося іноземців, які б хотіли купити "Центренерго", – пояснив експерт.

      За його словами, ми маємо досить чесний та об'єктивний діагноз ситуації з боку іноземних інвесторів, вони в таку країну не дуже хочуть іти. Західні партнери могли зайти в Україну спокійно, адже не було бар'єрів щодо допуску цієї приватизації, не було придумано спеціальних умов.

      Однак в таке середовище йти важко, адже багато питань вирішується корупційно, політично, а західні компанії так не працюють. Вони хочуть рівні правила для всіх, аби бізнес був відокремлений від політики. В такому середовищі некомфортно працювати. Максимум, що можуть зробити інвестори це взяти в оренду приміщення і відкрити якийсь магазин, до прикладу, як це зробила IKEA",
      – розповів Герус.

      Нагадаємо, що держава виставила на продаж 78,2% акцій ПАТ "Центренерго". Раніше у Кабінеті Міністрів України планували провести аукціон з продажу ПАТ "Центренерго" до 1 грудня 2018.

      Однак, 11 грудня з'явилась інформація, що Кабінет міністрів України планує зібратися на закрите засідання щодо скасування конкурсу на приватизацію "Центренерго". Уряду має зібратися пізно ввечері 11 грудня.

      Що відомо про "Центренерго"?Це енергетична компанія, яка займається виробництвом та постачанням електроенергії на гуртовий ринок. Частка компанії у загальному обсязі виробленої електроенергії країни складає 8%, а в обсязі виробленої теплової енергії — 18%.

      Теги: Новини України Енергетика Приватизація Кабінет Міністрів України Гроші
      Джерело: 24 канал
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