В Україні зменшилась кількість хворих на грип

Рівень захворюваності на грип і ГРВІ в Україні в останній тиждень 2018 року (24-31 грудня) знизився на 10%.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

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Зазначається, що з 24 по 31 грудня показник захворюваності на грип та ГРВІ становив 496,3 на 100 тис. населення, що на 4,3% менше за епідемічний поріг в Україні.

Грип – симптоми • лихоманка;

• головний біль;

• ломота у м’язах і суглобах;

• загальна слабкість;

• втрата апетиту;

• можливо, нудота;

• кашель, що може тривати понад два тижнів; • висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів.

Водночас, епідемічні пороги були перевищені у 5 областях: Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській та Одеській.

"Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 191 041 людина, із них 61,7% - діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років зменшився на 3,5% і 16%, відповідно. Одна людина померла від грипу", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що в Україні спостерігається низька інтенсивність епідемічної активності грипу і ГРВІ та регіональне географічне поширення. З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 153 тис. 052 осіб.



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