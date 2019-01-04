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      В Україні зменшилась кількість хворих на грип

      71 Читать новость на русском
      Скільки українців захворіло на грип
      Скільки українців захворіло на грип / molbuk.ua

      Рівень захворюваності на грип і ГРВІ в Україні в останній тиждень 2018 року (24-31 грудня) знизився на 10%.

      Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

      Читайте також: Як ефективно вберегтись від смертельного грипу: поради експерта

      Зазначається, що з 24 по 31 грудня показник захворюваності на грип та ГРВІ становив 496,3 на 100 тис. населення, що на 4,3% менше за епідемічний поріг в Україні.

       
      Грип – симптоми
      • лихоманка;
      • головний біль;
      • ломота у м’язах і суглобах;
      • загальна слабкість;
      • втрата апетиту;
      • можливо, нудота;
      • кашель, що може тривати понад два тижнів;
      • висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів.

      Водночас, епідемічні пороги були перевищені у 5 областях: Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській та Одеській.

      "Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 191 041 людина, із них 61,7% - діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років зменшився на 3,5% і 16%, відповідно. Одна людина померла від грипу", - йдеться у повідомленні. 

      У міністерстві додали, що в Україні спостерігається низька інтенсивність епідемічної активності грипу і ГРВІ та регіональне географічне поширення. З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 153 тис. 052 осіб.

      Грип симптоми
      Симптоми грипу: якщо стан хворого погіршується – викликайте швидку!

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Міністерство охорони здоров’я Медицина Грип в Україні
      Джерело: 24 Канал
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