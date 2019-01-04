В Україні зменшилась кількість хворих на грип
Рівень захворюваності на грип і ГРВІ в Україні в останній тиждень 2018 року (24-31 грудня) знизився на 10%.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
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Зазначається, що з 24 по 31 грудня показник захворюваності на грип та ГРВІ становив 496,3 на 100 тис. населення, що на 4,3% менше за епідемічний поріг в Україні.
• головний біль;
• ломота у м’язах і суглобах;
• загальна слабкість;
• втрата апетиту;
• можливо, нудота;
• кашель, що може тривати понад два тижнів;
Водночас, епідемічні пороги були перевищені у 5 областях: Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській та Одеській.
"Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 191 041 людина, із них 61,7% - діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років зменшився на 3,5% і 16%, відповідно. Одна людина померла від грипу", - йдеться у повідомленні.
У міністерстві додали, що в Україні спостерігається низька інтенсивність епідемічної активності грипу і ГРВІ та регіональне географічне поширення. З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 153 тис. 052 осіб.
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