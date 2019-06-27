В Україні зменшилась середня зарплата: хто і де заробляє найбільше
Розмір середньої зарплати в Україні у травні 2019 року зменшився на 30 гривень порівняно з попереднім місяцем, або на 0,3%. Так, у травні розмір середньої зарплати склав 10 тисяч 239 гривень.
Найвищі зарплати у травні в Україні отримували працівники фінансової та страхової сфер – 18 тисяч 880 гривень. А найнижчі – медики – 6 тисяч 900 гривень, свідчать дані Державної служби статистики. А в квітні лідером за розміром середньої зарплати була сфера інформації та телекомунікацій – 20 тисяч 500 гривень.
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Найбільше у травні зросли зарплати у сфері освіти – на 6,2%, а найбільше впали у сфері ІТ – на 16,6%.
У яких сферах були найбільші середні зарплати у травні?
- Фінансова та страхова діяльність – 18 тисяч 888 гривень;
- інформація та телекомунікації – 17 тисяч 120 гривень;
- державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 13 тисяч 850 гривень;
- професійна, наукова та технічна діяльність – 13 тисяч 676 гривень;
- транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 11 тисяч 548 гривень;
- промисловість – 11 тисяч 491 гривня;
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспорту і мотоциклів – 10 тисяч 474 гривні;
- будівництво – 9 тисяч 234 гривні;
- надання інших видів послуг – 8 тисяч 854 гривні;
- сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 8 тисяч 683 гривні;
- операції з нерухомим майном – 8 тисяч 590 гривень;
- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 8 тисяч 473 гривні
- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 8 тисяч 383 гривні;
- освіта – 8 тисяч 35 гривень;
- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 6 тисяч 915 гривень;
- тимчасове розміщування та організація харчування – 6 тисяч 773 гривні.
Щодо заробітків по областях, то найбільші середні зарплати отримують мешканці Києва –15 тисяч 150 гривень, а найменше – мешканці Чернівецької області – 7 тисяч 800 гривень.
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У яких областях України були найбільші середні зарплати у травні?
- Київ – 15 тисяч 157 гривень;
- Донецька область – 11 тисяч 391 гривня;
- Київська область – 10 тисяч 776 гривень;
- Дніпропетровська область – 10 тисяч 568 гривень;
- Запорізька область – 10 тисяч 268 гривень;
- Полтавська область – 9 тисяч 671 гривня;
- Миколаївська область – 9 тисяч 512 гривень;
- Львівська область – 9 тисяч 234 гривні;
- Закарпатська область – 9 тисяч 71 гривня;
- Вінницька область – 9 тисяч 55 гривень;
- Харківська область – 8 тисяч 957 гривень;
- Одеська область – 8 тисяч 939 гривень;
- Черкаська область – 8 тисяч 770 гривень;
- Івано-Франківська область – 8 тисяч 762 гривні;
- Луганська область – 8 тисяч 667 гривень;
- Рівненська область – 8 тисяч 517 гривень;
- Волинська область – 8 тисяч 489 гривень;
- Сумська область – 8 тисяч 408 гривень;
- Житомирська область – 8 тисяч 400 гривень;
- Хмельницька область – 8 тисяч 358 гривень;
- Кіровоградська область – 8 тисяч 276 гривень;
- Тернопільська область – 8 тисяч 133 гривні;
- Чернігівська область – 8 тисяч 97 гривень;
- Херсонська область – 8 тисяч 47 гривень;
- Чернівецька область – 7 тисяч 819 гривень;
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