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      В Україні зменшилась середня зарплата: хто і де заробляє найбільше

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      Середня зарплата в Україні у травні зменшилась
      Середня зарплата в Україні у травні зменшилась / Volyn24.com

      Розмір середньої зарплати в Україні у травні 2019 року зменшився на 30 гривень порівняно з попереднім місяцем, або на 0,3%. Так, у травні розмір середньої зарплати склав 10 тисяч 239 гривень.

      Найвищі зарплати у травні в Україні отримували працівники фінансової та страхової сфер – 18 тисяч 880 гривень. А найнижчі – медики – 6 тисяч 900 гривень, свідчать дані Державної служби статистики. А в квітні лідером за розміром середньої зарплати була сфера інформації та телекомунікацій – 20 тисяч 500 гривень.

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      Найбільше у травні зросли зарплати у сфері освіти – на 6,2%, а найбільше впали у сфері ІТ – на 16,6%.

      У яких сферах були найбільші середні зарплати у травні?

      • Фінансова та страхова діяльність – 18 тисяч 888 гривень;
      • інформація та телекомунікації – 17 тисяч 120 гривень;
      • державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 13 тисяч 850 гривень;
      • професійна, наукова та технічна діяльність – 13 тисяч 676 гривень;
      • транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 11 тисяч 548 гривень;
      • промисловість – 11 тисяч 491 гривня;
      • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспорту і мотоциклів – 10 тисяч 474 гривні;
      • будівництво – 9 тисяч 234 гривні;
      • надання інших видів послуг – 8 тисяч 854 гривні;
      • сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 8 тисяч 683 гривні;
      • операції з нерухомим майном – 8 тисяч 590 гривень;
      • діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 8 тисяч 473 гривні
      • мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 8 тисяч 383 гривні;
      • освіта – 8 тисяч 35 гривень;
      • охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 6 тисяч 915 гривень;
      • тимчасове розміщування та організація харчування – 6 тисяч 773 гривні.

      Щодо заробітків по областях, то найбільші середні зарплати отримують мешканці Києва –15 тисяч 150 гривень, а найменше – мешканці Чернівецької області – 7 тисяч 800 гривень.

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      У яких областях України були найбільші середні зарплати у травні?

      1. Київ – 15 тисяч 157 гривень;
      2. Донецька область – 11 тисяч 391 гривня;
      3. Київська область – 10 тисяч 776 гривень;
      4. Дніпропетровська область – 10 тисяч 568 гривень;
      5. Запорізька область – 10 тисяч 268 гривень;
      6. Полтавська область – 9 тисяч 671 гривня;
      7. Миколаївська область – 9 тисяч 512 гривень;
      8. Львівська область – 9 тисяч 234 гривні;
      9. Закарпатська область – 9 тисяч 71 гривня;
      10. Вінницька область – 9 тисяч 55 гривень;
      11. Харківська область – 8 тисяч 957 гривень;
      12. Одеська область – 8 тисяч 939 гривень;
      13. Черкаська область – 8 тисяч 770 гривень;
      14. Івано-Франківська область – 8 тисяч 762 гривні;
      15. Луганська область – 8 тисяч 667 гривень;
      16. Рівненська область – 8 тисяч 517 гривень;
      17. Волинська область – 8 тисяч 489 гривень;
      18. Сумська область – 8 тисяч 408 гривень;
      19. Житомирська область – 8 тисяч 400 гривень;
      20. Хмельницька область – 8 тисяч 358 гривень;
      21. Кіровоградська область – 8 тисяч 276 гривень;
      22. Тернопільська область – 8 тисяч 133 гривні;
      23. Чернігівська область – 8 тисяч 97 гривень;
      24. Херсонська область – 8 тисяч 47 гривень;
      25. Чернівецька область – 7 тисяч 819 гривень;

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      Теги: Новини України Зарплата Гроші Статистика
      Джерело: 24 канал
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