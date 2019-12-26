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      В Україні зменшилися запаси газу

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      Запаси газу в українських підземних сховищах скоротилися до 19,3 мільярда кубічних метрів / UATV

      Станом на 24 грудня обсяг газу у підземних сховищах України зменшився до 19,329 мільярда кубічних метрів.

      Як повідомляє УНН з посиланням на дані "Укртрансгазу", упродовж тієї доби газ в українські підземні сховища не закачували. Водночас 24 грудня з підземних сховищ газ не відбирали.

      Крім того, згідно з даними за 24 грудня, до України за добу надійшло зі Словаччини 4,52 мільйона кубічних метрів газу, з Угорщини – 5,37 мільйона кубічних метрів, з Польщі - 0,74 мільйона кубічних метрів.

      Таким чином, Так, українські підземні сховища газу сьогодні є заповненими на 62%.

      Довідка! Якщо не враховувати окупований Крим, в Україні діють 12 газових підземних сховищ загальною активною ємністю 31 мільярд кубічних метрів.

      На початку грудня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявляв, що Україна є повністю забезпеченою "і газом, і вугіллям, і всіма необхідними ресурсами, щоб спокійно пройти цю зиму". Тому за його словами, енергетична криза не загрожує.

      Крім того, на початку жовтня стало відомим, що Україна у підземні сховища закачала рекордні запаси газу, а саме 21,7 мільярда метрів кубічних. Європейські країни-партнери теж накопичили рекордні для себе запаси газу – 100 мільярдів метрів кубічних.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Газ Нафтогаз
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