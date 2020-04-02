В Україні зменшився ажіотаж на продукти: наскільки зросли запаси продовольства – інфографіка
Через пандемію коронавірусу у світі та введення карантинних заходів українці масово скуповували продукти та товари першої необхідності у магазинах. Це спричинило неабиякий стрибок цін у супермаркетах. Однак наразі ажіотажний попит знизився.
Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький на своїй фейсбук-сторінці.
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Ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився, обсяги реалізації поступово знижуються, торговельні мережі поповнюють свої запаси,
– зауважив він.
За його словами, за останній тиждень найбільше знизилась реалізація цукру (-27%), сала (-30%) та вершкового масла (-50%).
"Щодо продуктів, навколо яких найбільше дискусії, то ажіотаж та реалізація щодо них, також знижується", – додав Висоцький.
Йдеться про:
- Гречку (-17%);
- Борошно (-10%);
- Цибулю (-22%).
Наскільки зросли запаси продовольства / Інфографіка Мінекономіки
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