В Україні зменшився ажіотаж на продукти: наскільки зросли запаси продовольства – інфографіка

Через пандемію коронавірусу у світі та введення карантинних заходів українці масово скуповували продукти та товари першої необхідності у магазинах. Це спричинило неабиякий стрибок цін у супермаркетах. Однак наразі ажіотажний попит знизився.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький на своїй фейсбук-сторінці.

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Ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився, обсяги реалізації поступово знижуються, торговельні мережі поповнюють свої запаси,

– зауважив він.

За його словами, за останній тиждень найбільше знизилась реалізація цукру (-27%), сала (-30%) та вершкового масла (-50%).

"Щодо продуктів, навколо яких найбільше дискусії, то ажіотаж та реалізація щодо них, також знижується", – додав Висоцький.

Йдеться про:

Гречку (-17%);

Борошно (-10%);

Цибулю (-22%).



Наскільки зросли запаси продовольства / Інфографіка Мінекономіки