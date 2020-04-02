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      В Україні зменшився ажіотаж на продукти: наскільки зросли запаси продовольства – інфографіка

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      У Мінекономіким кажуть, що ажіотаж на продукти в Україні впав / Getty images

      Через пандемію коронавірусу у світі та введення карантинних заходів українці масово скуповували продукти та товари першої необхідності у магазинах. Це спричинило неабиякий стрибок цін у супермаркетах. Однак наразі ажіотажний попит знизився.

      Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький на своїй фейсбук-сторінці.

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      Ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився, обсяги реалізації поступово знижуються, торговельні мережі поповнюють свої запаси,
      – зауважив він.

      За його словами, за останній тиждень найбільше знизилась реалізація цукру (-27%), сала (-30%) та вершкового масла (-50%).

      "Щодо продуктів, навколо яких найбільше дискусії, то ажіотаж та реалізація щодо них, також знижується", – додав Висоцький.

      Йдеться про:

      • Гречку (-17%);
      • Борошно (-10%);
      • Цибулю (-22%).


      Наскільки зросли запаси продовольства / Інфографіка Мінекономіки

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Продукти Міністерство економічного розвитку і торгівлі
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