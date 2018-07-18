Заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик повідомив, що зміниться після підписання меморандуму про співпрацю між Міністерством охорони здоров'я та GMDN Agency.

Про це він заявив на брифінгу МОЗ України та Мінекономрозвитку щодо запровадження в Україні GMDN.

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З 2019 року медичні установи України почнуть закуповувати медвироби з міжнародного класифікатора GMDN (Global Medical Device Nomenclature).

"Міжнародна база медичних виробів містить близько мільйона позицій. Для імплементації такої кількості найменувань буде потрібно час. Тому ми спочатку виділяємо мінімум 30 тисяч найнеобхідніших, пріоритетних", – інформує Роман Ілик.



В Україні зміниться система закупівлі медвиробів з 2019 року

Ці медичні вироби планують запровадити з 2019 року, решту – вводити протягом року.

Завершити наповнення всіх позицій класифікатора планують до кінця наступного року.

Що таке міжнародна номенклатура медичних виробів GMDN? Це масштабна база даних, яка містить інформацію про всю продукції, що відноситься до категорії медвиробів. Кожний медвироб в системі має короткий пошуковий код з п'яти цифр, конкретну назву і детальний опис: властивості, призначення і технічні характеристики.



GMDN-класифікатор використовується в більш ніж 70 країнах світу, в тому числі у всіх європейських країнах і США.

До слова, в Україні наклали тимчасову та постійну заборону на застосування і реалізацію відомого препарату "Кальцій-Д3 Нікомед Форте" для профілактики та лікування дефіциту кальцію та вітаміну D.