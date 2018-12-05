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      В Україні значно подорожчали ліки

      508 Читать новость на русском
      Зростання цін на ліки 2018
      В Україні зросла ціна на ліки / zagranitsa.com

      З початку року в Україні ціни на ліки зросли в середньому на 5,1%. Найбільше подорожчали антибіотики.

      Про це свідчать дані Держстатистики.

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      Зазначається, що подорожчали як вітчизняні, так і імпортні ліки.

      Українські антибіотики зросли в ціні на 7,6% – до 15,57 гривень за 10 таблеток, капсул. Антибіотики імпортні – на 5,07% – до 103,35 гривень за 10 таблеток (капсул).

      здорожчали ліки
      В Україні значно зросла ціна на ліки

      Вітчизняні судинорозширювальні засоби подорожчали на 3,5% – до 10,1 гривень, імпортні судинорозширювальні засоби – на 3,1%, до 47,9 гривень (за 10 таблеток, капсул, ред.).

      Також зросла вартість жарознижувальних та знеболювальних препаратів: вітчизняних – на 3,2%, до 7,63 гривень, імпортних – на 8,3%, до 13,58 гривень (за одиницю).

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Лікування Здоров'я Медицина Гроші
      Джерело: Здоров'я 24
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