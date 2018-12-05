З початку року в Україні ціни на ліки зросли в середньому на 5,1%. Найбільше подорожчали антибіотики.

Про це свідчать дані Держстатистики.

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Зазначається, що подорожчали як вітчизняні, так і імпортні ліки.

Українські антибіотики зросли в ціні на 7,6% – до 15,57 гривень за 10 таблеток, капсул. Антибіотики імпортні – на 5,07% – до 103,35 гривень за 10 таблеток (капсул).



В Україні значно зросла ціна на ліки

Вітчизняні судинорозширювальні засоби подорожчали на 3,5% – до 10,1 гривень, імпортні судинорозширювальні засоби – на 3,1%, до 47,9 гривень (за 10 таблеток, капсул, ред.).

Також зросла вартість жарознижувальних та знеболювальних препаратів: вітчизняних – на 3,2%, до 7,63 гривень, імпортних – на 8,3%, до 13,58 гривень (за одиницю).

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