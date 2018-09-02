В Україні значно зріс розмір інвестицій

Обсяг капітальних інвестицій в Україні за перше півріччя зріс більш ніж на 26%.

Про це повідомляє Ukraine Now з посиланням на Державну службу статистики.

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Зазначається, що підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 206,9 мільярдів гривнь капітальних інвестицій, що на 26,5% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2017року.

"Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 48,1% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 40,0%. На капітальний ремонт активів спрямовано 14,6 млрд.грн капітальних інвестицій (7,1% від загального обсягу)", – йдеться у повідомленні.

Капітальні інвестиції в промисловість склали 71,6 мільярдів гривнь, що на 34,4% більше ніж у аналогічному періоді минулого року.





Розмір інвестицій в Україну