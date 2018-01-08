В Україні знизився рівень бідності

Рівень бідності в Україні у 2017 році за даними Київського міжнародного інституту соціології знизився до 12%.

Про це відомляє DT.UA з посиланням на слова заступниці виконавчого директора КМІС Вікторію Захожу.

За словами соціолога, з 1994-го по 2017 роки рівень бідності в Україні змінювався. Найгірша ситуація була в кінці 1990 років. У 1998 році 52% респондентів вважали, що вони майже голодують.

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Потім ситуація поліпшувалася, і за 10 років – до 2008 – рівень бідності знизився до 11%.

"І це одне з небагатьох, але важливих досягнень України за ці роки. У 2008 році, після початку світової кризи, рівень бідності зріс до 21%, але потім ситуація стала поліпшуватися. Перед початком військового конфлікту, у 2013, рівень бідності становив 9%, з 2014 по 2016 роки збільшившись майже вдвічі – до 17%. Але протягом останнього року ситуація покращилася, і рівень бідності знизився до 12%", – розповіла соціолог.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася на 523 гривень – до 3723 гривень.