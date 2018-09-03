В Україні знову підвищать пенійний вік

З 1 січня 2019-го року на омріяну пенсію після досягнення 60-річного віку зможуть вийти далеко не всі українські пенсіонери.

Починаючи з 1 січня 2019 року на пенсію у 60 років зможуть вийти тільки ті українці, хто має щонайменше 26 років стажу. Про це йдеться у законі "Про підвищення пенсій".

Дивіться також: Чому українцям затримали пенсії та що буде з виплатами до кінця року

З наступного року ті українські пенсіонери, які не матимуть 15 років стажу, не зможуть претендувати на пенсію, інформує "Обозреватель".

60-річні українці, які у 2019-му будуть мати лише 15 років стажу, зможуть вийти на пенсію лише 65. Натомість ті, у кого назбирається від 16 до 25 років стажу зможуть дозволити собі "заслужений відпочинок" у 63 роки.

За ідеєю пенсійної реформи, щороку до 2028-го вимоги до майбутніх пенсіонерів підвищуватимуть на 12 місяців.

У Мінсоцполітики підрахували, що до того часу лише кожен другий українець зможе виконати вимоги щодо стажу. Інші працюватимуть до 63 чи 65 років.

Таким чином впродовж наступних 10 років кількість українців пенсійного віку, але без пенсій зростатиме щороку.

Раніше у Мінсоцполітики пояснили, чи збережуть працюючим пенсіонерам соціальні виплати.