00:48
4 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
29°C 13°C
  • середа
    27°C 18°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Варфоломій вирішив не пити з російського "болотця". Ще трішки Солов'їного помьоту
Вєсті Кремля
21:42, 3 вересня
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, 3 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

В Україні знову підвищать пенійний вік

468 Читать новость на русском
Пенсійна реформа в Україні
Пенсійна реформа в Україні / 24 Канал

З 1 січня 2019-го року на омріяну пенсію після досягнення 60-річного віку зможуть вийти далеко не всі українські пенсіонери.

Починаючи з 1 січня 2019 року на пенсію у 60 років зможуть вийти тільки ті українці, хто має щонайменше 26 років стажу. Про це йдеться у законі "Про підвищення пенсій".

Дивіться також: Чому українцям затримали пенсії та що буде з виплатами до кінця року

З наступного року ті українські пенсіонери, які не матимуть 15 років стажу, не зможуть претендувати на пенсію, інформує "Обозреватель".

60-річні українці, які у 2019-му будуть мати лише 15 років стажу, зможуть вийти на пенсію лише 65. Натомість ті, у кого назбирається від 16 до 25 років стажу зможуть дозволити собі "заслужений відпочинок" у 63 роки.

За ідеєю пенсійної реформи, щороку до 2028-го вимоги до майбутніх пенсіонерів підвищуватимуть на 12 місяців.

У Мінсоцполітики підрахували, що до того часу лише кожен другий українець зможе виконати вимоги щодо стажу. Інші працюватимуть до 63 чи 65 років.

Таким чином впродовж наступних 10 років кількість українців пенсійного віку, але без пенсій зростатиме щороку.

Раніше у Мінсоцполітики пояснили, чи збережуть працюючим пенсіонерам соціальні виплати.

Теги: Новини України Пенсіонери Пенсійна реформа
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 3 вересня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
3 вересня, 23:00 "Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
Єгор Соболєв
Головні новини 3 вересня: кримське еколихо дісталось Херсонщини та перший рейс Ryanair з України
3 вересня, 22:12 Головні новини 3 вересня: кримське еколихо дісталось Херсонщини та перший рейс Ryanair з України
"Рускій мір" в няшній музичній упаковці: чим і навіщо нас годують медіа
3 вересня, 22:00 "Рускій мір" в няшній музичній упаковці: чим і навіщо нас годують медіа
Єлизавета Герасимюк
"Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
3 вересня, 21:02 "Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
Юлія Ліпенцева
Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити
3 вересня, 20:03 Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити
Яніна Ткачук
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Ціна випускного: реалії цьогорічного святкування
 26 травня 2017 , 20:01
Зірковий форвард не зіграє проти "Динамо" у Лізі чемпіонів
 9 жовтня 2016 , 11:08
Укравтодор обмежив рух по Одеській трасі
 14 травня , 13:57
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук