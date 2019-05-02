11:15
2 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Гра престолів" по-російськи. Школярі в РФ співають тюремні пісні
      Вєсті Кремля
      20:53, 1 травня
      Вєсті.UA: Зеленський крутіший за Ван Дама. Ляшко вимагає в Коломойського грошей
      Вєсті.UA
      19:46, 1 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      В Україні знову почали видавати біометричні паспорти

      840 Читать новость на русском
      Сьогодні відновлюють роботу центри "Паспортний сервіс", що видають біометричні документи
      Сьогодні відновлюють роботу центри "Паспортний сервіс", що видають біометричні документи / Фото з відкритих джерел

      З 2 травня в Україні відновили роботу центри "Паспортний сервіс", що займаються оформленням і видачею біометричних документів.

      Раніше державне підприємство "Документ" повідомляло, що усі центри "Паспортний сервіс" перестануть оформлювати та видавати біометричні документи з 17:00 27 квітня. Відтак, не мали змоги оформити або отримати такі біометричні документи, як закордонний паспорт, ID-карта, а також вид на тимчасове та постійне проживання.

      Читайте також: В Україні піднімуть вартість оформлення біометричних паспортів: ціни

      У "Документі" припинення роботи "Паспортного сервісу" пояснили технічними причинами. За словами прес-служби підприємства, вони проводили роботи з технічного обслуговування серверного та телекомунікаційного обладнання міграційної служби.

      Проте вже з 8:00 2 травня "Паспортний сервіс" запрацював знову, тому українці без проблем тепер зможуть оформити будь-який біометричний документ.

      З 11 червня 2017 року запрацював безвізовий режим між Україною та Євросоюзом. Щоб ним скористатися необхідно мати власне закордонний біометричний паспорт, страховку та певну кількість грошей з собою, яку кожна країна визначає окремо. З 8 листопада 2018 року в Україні запрацював сервіс онлайн-реєстрації біометричних документів. Станом на січень 2018 року, безвізові поїздки до країн ЄС здійснили понад 2 мільйони українці. 

      що варто знати про біометричні паспорти в україні:
      blog_ava
      Головні новини 1 травня: новий паспортний указ Путіна та першотравневі демонстрації
      сьогодні
      1870
      Теги: Новини політики Новини України ID-картки Безвізовий режим
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      День в історії – як "Динамо" розгромило "Атлетіко" у фіналі Кубка володарів кубків 1986 року
      сьогодні , 11:01 День в історії – як "Динамо" розгромило "Атлетіко" у фіналі Кубка володарів кубків 1986 року
      30
      П’яті роковини трагедії 2 травня: що зараз відбувається в Одесі
      сьогодні , 10:32 П’яті роковини трагедії 2 травня: що зараз відбувається в Одесі
      555
      Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
      сьогодні , 10:00 Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
      166
      Українці платитимуть за комуналку по-новому: домоправителі, абонплата та пеня
      сьогодні , 10:17 Українці платитимуть за комуналку по-новому: домоправителі, абонплата та пеня
      Яніна Ткачук 13457
      П’ять років трагедії 2 травня: кого покарано та чого очікувати в Одесі?
      сьогодні , 10:02 П’ять років трагедії 2 травня: кого покарано та чого очікувати в Одесі?
      Інна Жолобович 1433
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук