В Україні знову почали видавати біометричні паспорти

З 2 травня в Україні відновили роботу центри "Паспортний сервіс", що займаються оформленням і видачею біометричних документів.

Раніше державне підприємство "Документ" повідомляло, що усі центри "Паспортний сервіс" перестануть оформлювати та видавати біометричні документи з 17:00 27 квітня. Відтак, не мали змоги оформити або отримати такі біометричні документи, як закордонний паспорт, ID-карта, а також вид на тимчасове та постійне проживання.

Читайте також: В Україні піднімуть вартість оформлення біометричних паспортів: ціни

У "Документі" припинення роботи "Паспортного сервісу" пояснили технічними причинами. За словами прес-служби підприємства, вони проводили роботи з технічного обслуговування серверного та телекомунікаційного обладнання міграційної служби.

Проте вже з 8:00 2 травня "Паспортний сервіс" запрацював знову, тому українці без проблем тепер зможуть оформити будь-який біометричний документ.

З 11 червня 2017 року запрацював безвізовий режим між Україною та Євросоюзом. Щоб ним скористатися необхідно мати власне закордонний біометричний паспорт, страховку та певну кількість грошей з собою, яку кожна країна визначає окремо. З 8 листопада 2018 року в Україні запрацював сервіс онлайн-реєстрації біометричних документів. Станом на січень 2018 року, безвізові поїздки до країн ЄС здійснили понад 2 мільйони українці.