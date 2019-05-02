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      В Україні знову зросла середня зарплата

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      Середня зарплата в Україні в березні 2019 року
      Середня зарплата в Україні в березні 2019 року / Фото з відкритих джерел

      Середня зарплата в Україні, яку отримують штатні працівники підприємств, установ та організацій, у березні склала 10 тисяч 237 гривень. Це на 22,1% більше, ніж рік тому.

      Раніше, в лютому, середня зарплата в Україні зросла на 206 гривень – до 9 тисяч 429 гривень.

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      Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) в березні 2019 року зросла на 12,5% порівняно з березнем 2018 року, свідчать дані Державної служби статистики.

      середня зарплата Україна березень 2019 рік
      Середня зарплата в Україні

      Найвищу зарплату в березні отримували в Києві – 16 тисяч 207 гривень. А найнижчу – в Чернівецькій області – 7 тисяч 437 гривень. У більшості областей розмір зарплати коливається в межах від 7 тисяч до 9 тисяч гривень.

      Щодо зарплат по галузях, то найвищі зарплати в Україні отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" – 20 тисяч 453 гривні, найнижчі – "Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги" – 6 тисяч 750 гривень і "Тимчасове розміщування й організація харчування" – 6 тисяч 848 гривень.

      У березні віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що в Україні є всі можливості для того, щоб середня зарплата становила 12 тисяч гривень до кінця 2019 року.

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      Теги: Новини України Гроші Зарплата Статистика
      Джерело: 24 канал
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