В Україні зріс розмір реальної зарплати: відомі суми по областях

У липні 2018 року індекс реальної заробітної плати в Україні зріс на 14,7% у порівнянні з липнем 2017 року. При цьому індекс реальної зарплати зріс і на 1% у порівнянні з червнем цього року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Так, у липні середня номінальна зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій склала 9 тисяч 170 гривень. Ця сума є у 2,5 раза вищою від рівня мінімальної зарплати (3 тисячі 723 гривні).

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При цьому, середня номінальна зарплата зросла лише на 0,3% у порівнянні з червнем та на 24,9% у порівнянні з липнем 2017 року.

Щодо розмірів зарплат українців, то найвищу середню зарплату зафіксовано у Донецькій (9 тисяч 764 гривні), Київській (9 тисяч 410 гривень), Дніпропетровській (9 тисяч 268 гривень) та Запорізькій (8 тисяч 945 гривень) областях. У Києві розмір середньої зарплати у липні становив 13 тисяч 836 гривень.

Нагадаємо, що у червні 2018 року реальна зарплата в Україні зросла на 13% порівняно з червнем минулого року.